Omar Montes habla en 'Las tres puertas' del acoso escolar que sufrió de pequeño: "Me llamaban moro" 

El joven cantante pasó en la noche del miércoles por Las tres puertas de María Casado. Durante la charla, Omar Montes confesó que lo pasó muy mal en la época de primaria. "Yo vivía el acoso día a día. Era gordo, tenía las orejas para afuera y me llamaban moro", relató.

"Al principio se lo contaba a mi familia, pero eran mujeres y sufridoras. No quise que sufrieran más, así que dejé de hablar de ello", siguió. Además, achaca la ausencia de una figura paterna a que no le defendieran en el colegio: "No tenía un padre que fuese a hablar con los profesores".

Pese a todo, pudo seguir adelante gracias al deporte, aunque esto también hizo que bajase su rendimiento en el estudio. "Adelgacé y dejaron de acosarme porque entré en los cánones que establecía la sociedad. Empecé a salir más y estudiar menos".

Estupendo Omar Montes #LasTresPuertas , siempre me cayó fenomenal, pero no sabía que cantaba tan bien. — Pedro (simplemente) (@PresidenteAzar) February 1, 2023

Omar Montes comenzó a practicar boxeo, donde competía a nivel profesional. Decidió colgar los guantes cuando nació su hijo. Fue entonces cuando comenzó con la música, donde ha escalado puestos hasta estar entre las canciones más escuchadas del mundo.

Cuando María Casado le preguntó acerca de este hito, el cantante respondió que no se lo creía aún, ya que él sigue pensando que está con sus amigos en el barrio cantando. "La clave del éxito es que no se te vaya la perola", y él lo logra rodeándose de la gente de siempre.

Omar Montes en el programa de La 2 'Las tres puertas'. RTVE

El broche de oro lo puso al finalizar su charla con la presentadora, cuando cantó La llama del amor, uno de sus temas más conocidos.