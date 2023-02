Laura Madrueño está preparándose para su nueva aventura profesional: Supervivientes. La presentadora del tiempo de Telecinco va a sustituir a Lara Álvarez desde Honduras, pero antes, los espectadores podrán saber cómo se enfrenta a este reto gracias a Huracán Madrueño, un pódcast de Mtmad que estrenó este martes presentando a su marido.

Carlos Sobera, Ion Aramendi, Marta Peñate, Alejandro Nieto y Tania Medina son algunos de los nombres que confirmaron como invitados de este nuevo programa. Sin embargo, con el primer programa decidieron mostrar el lado más personal del rostro de Telecinco y llevaron a Álvaro Puerto, pareja de la madrileña.

Según contaron, ambos se conocieron en un bar de Madrid en diciembre de 2015, momento en el que él estaba pasando la Navidad con su familia, pues vivía y trabajaba en un estudio de arquitectura en Kenia. Y, ante este flechazo, cambiaron todos sus planes y se fueron a pasar las fiestas en Murcia. "Mis padres me odiaron durante días", bromeó él. "Pero luego al conocer a Laura dejaron de odiarme".

Ahora, se enfrentan a estar una temporada separados por Supervivientes, pero no es algo nuevo para ellos, pues al poco de conocerse él tuvo que volver a África y ella se fue a México. "Estuvimos cuatro meses separados. Fue un poco duro, pero a los dos meses Laura se presentó en Kenia con sus aletas y buceamos en Zanzíbar", narró Puerto. "Luego volviste a España y nos fuimos a grabar con tiburones toro a la Riviera Maya", añadió ella.

"Ahora nos volvemos a enfrentar a separarnos durante muchos meses, aunque me vas a tener hasta en la sopa en la tele", comentó la presentadora. "Yo creo que me voy a pasar por allí en algún momento", respondió el arquitecto, para alivio de ella.

Pero, aunque está llena de ilusión ante este nuevo proyecto televisivo, Laura Madrueño confesó que no fue fácil decidirse: "Me ha costado mucho tomar esta decisión porque, como muchos sabéis, dejamos aquí a nuestros perros, a nuestras gallinas, a mi huerta y te tengo hecho todo el esquema de la siembra que vamos a hacer en primavera". Sin embargo, él aseguró que se encargará de todo eso.

Por ello, todo eso lo que la presentadora más echará de menos: su huerta, la casa que él construyó, su perrita Brandy, que acaba de tener cachorros, y las gallinas.

La pareja no tuvo reparos en revelar algunos aspectos de su relación, como lo que más y lo que menos le gusta al uno del otro. "Su valentía" es la virtud que destacó Álvaro Puerto, mientras que no le gusta que piense demasiado las cosas.

"A mí me gusta mucho que me apoyas en todo, que sin ti no podría haber trabajado como lo he hecho en estos últimos siete años. Y tus ojos, de los que me enamoré el primer día", apuntó Madrueño y, después, señaló el perfeccionismo de su marido como lo que menos le gusta: "No es malo, pero a veces es un poco pesado".

Además de hablar de sus bodas -celebraron dos enlaces en 2022-, ambos hablaron de si querían tener hijos. "Sí, lo hemos valorado, pero luego nunca encontramos el momento y ahora llega el Huracán Madrueño y me voy a Hondurás... Quién sabe", dijo ella.