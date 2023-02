Noemí Salazar está a punto de dar a luz a su segundo hijo. La que fuera participante de Los Gipsy Kings ha entrado en recta final de su embarazo y no puede estar más nerviosa. Así lo ha contado a través de su cuenta de Instagram, donde ha respondido a las dudas de algunos de sus seguidores.

A la exconcursante de Gran Hermano VIP no le asusta el parto, sino la etapa de después. Y no es de extrañar teniendo en cuenta que, con su primera hija, sufrió depresión postparto, por lo que no puede evitar sentirse preocupada.

La vida de la influencer ha sido un no parar en los últimos días. Desde la fiesta Baby Shower donde anunció el sexo de su pequeño a las últimas preparaciones para su llegada. Los Salazar están deseosos de poder conocer a Antonio y así lo han demostrado colmando de regalos a su madre.

Noemí Salazar ha respondido a sus seguidores. INSTAGRAM

Sin embargo, como así lo ha contado la futura madre, lo malo está también a punto de llegar: "Tuve depresión postparto y es lo que peor recuerdo". Un hecho que contrasta mucho con las buenas memorias que conserva de los momentos anteriores.

Noemí ha querido recalcar también que, en comparación con Mimi, su primera hija, este embarazo lo ha vivido mucho mejor: "Con la niña estaba vomitando los nueve meses, engordé 23 kilos". Así lo ha dejado claro cuando le han preguntado cómo llevaba esta nueva etapa: "Todo lo contrario al primero".