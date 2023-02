Tres empresas relacionadas con el hermano de Puig y una del caso Azud recibieron ayudas Covid del Gobierno valenciano

La Generalitat concedió subvenciones del Plan Resistir Plus, dedicado a la reactivación de empresas tras la pandemia de Covid, a tres empresas relacionadas con el caso que afecta a Francis Puig, hermano del presidente Ximo Puig, y a otra vinculada al sumario del caso Azud que investiga presuntas prácticas de financiación irregular del PSPV. Así lo ha denunciado este miércoles el portavoz de Hacienda del grupo popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, durante la comisión de esta área en la que ha interpelado al conseller del ramo, Arcadi España.

Según Ibáñez, en la última convocatoria realizada por la Generalitat para las ayudas, el 28 de diciembre de 2021, "se quiso primar a tres de las cuatro empresas que están bajo sospecha relacionadas con el caso del hermano de Puig y sus socios". De esta forma, el portavoz de Hacienda ha explicado que la Generalitat concedió a Kriol Produccions 28.037 euros, a la Televisión de Castellón 27.700 euros y a Canal Maestrat 8.800 euros. Es decir, en total, unos 39.000 euros.

"Después de todo lo que ha caído, la Generalitat, en el Día de los Inocentes, dio subvenciones a estas empresas que estaban bajo sospecha, y sabiendo que lo estaban. Y la sorpresa es que en otra convocatoria posterior priman a la empresa Cronosport, que es la empresa que hizo las camisetas de la campaña interna de Ximo Puig en el PSPV", ha explicado en relación a una información adelantada por ABC. "Esta era la campaña de Ximo Puig para acceder a la secretaría general del PSPV", ha recordado el diputado popular, quien ha señalado que el mínimo de las ayudas concedidas por la Generalitat "era de 19.000 euros y a Cronosport se le dio el máximo, 200.000 euros".

"Los beneficiarios de estas ayudas no han sido los valencianos ni el tejido productivo, pero sí un elenco de empresas que en la Generalitat conocen bien", ha señalado Ibáñez al conseller de Hacienda, Arcadi España, a quien ha exigido conocer los criterios de la concesión de las ayudas.

Ibáñez, ha criticado la ausencia de controles por parte de la Generalitat a la hora de otorgar las subvenciones. "La Sindicatura ha puesto de manifiesto que se concedieron ayudas sin comprobar la situación de algunas empresas. También señala la Sindicatura que la Intervención de la Generalitat no elaboró el plan financiero de control de las subvenciones previsto y el programa anual de controles financieros para el 2022 no contemplaba ninguna actuación sobre las ayudas del Plan Resistir Plus", ha expuesto.

"No hicieron el control y por eso no sorprende que tres de las empresas relacionadas con el hermano de Puig y sus socios no presentaban cuentas desde 2009. Y lo más grave es que una de ellas se declaró en concurso en mayo de 2022, cuando una de las bases para obtener las ayudas era que las empresas debían tener actividad durante todo 2022", ha indicado el portavoz popular de Hacienda, que ha preguntado al conseller si la Generalitat se ha personado para recuperar el dinero de esa subvención.

"Han sido un auténtico fracaso"

Ibáñez ha destacado que las ayudas Plan Resistir Plus "las vendió en una rueda de prensa Ximo Puig en 2021" y ha señalado que han sido "un auténtico fracaso". Según ha expuesto, la Generalitat "tuvo dos meses el dinero (647 millones de euros) en caja sin soltarlo, a pesar de la situación tremenda que atravesaban las empresas y los autónomos. Durante dos meses no hicieron nada. Además, la Generalitat tuvo que devolver más de la mitad del dinero, y el nivel de ejecución está en torno al 49%, por debajo de la media de España, que fue del 64%", ha manifestado.

El portavoz de Hacienda ha señalado, asimismo, que las ayudas llegaron solo al 2,6% de los autónomos en la Comunitat Valenciana en 2021 y "al 1,8% de las empresas en la Comunitat".