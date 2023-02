Este martes, Sálvame emitía unos audios de José Antonio Canales Rivera relatando algunos malos gestos que le había hecho su primo Fran Rivera. El programa de Telecinco ha hecho públicos un día después unas nuevas grabaciones del torero, pero esta vez criticando el programa en el que trabaja.

Los audios corresponderían a la época en la que el diestro se había retirado de la tertulia: "Llevo dos días viendo Sálvame. Usted sabe que yo trabajé allí, yo he sido el primero y el único, creo, que se ha ido de allí". "De ahí no se va nadie, eso es una secta", declaraba.

"Te cogen, cogen toda tu mierda y se la meten en el bolsillo", definía sobre el formato donde colabora. Además, dejaba caer amenazas por parte del programa: "Y cuando tú te quieres ir, te dicen algo. A mí me lo dijeron y les dije: 'Que me voy para mi casa'. Y yo me fui para mi casa".

"Me sacaron toda la mierda, pero yo me fui para mi casa. ¿Y sabes qué pasó? Yo escuchaba la sintonía de Sálvame y me ponía a vomitar", aseguraba. "Es muy grave lo que dice, está hablando del programa en términos delictivos para enmascarar su propia cobardía", defendía Jorge Javier tras la escucha.

"Acusa de amenaza", ha dicho Kiko Hernández. "En privado tienes derecho a decir lo que quieras, pro decir la verdad, no mentir. Porque está haciendo un pedazo de acusación al equipo", ha añadido.