El segundo debate de la sexta edición de La isla de las tentaciones ha dado mucho de qué hablar. En él se encontraba Claudia Martínez, una de las protagonistas de la edición anterior.

Al principio de la noche, Sandra Barneda, la encargada de presentar el debate, conectó con el piso de Solos, en el que Mario González y Javier Redondo llevan conviviendo desde el pasado domingo.

La presentadora le pidió a Mario que saliese del piso para acudir al plató y así comentar la segunda gala, pues que una de las funciones que tienen dentro de este reality de Mitele Plus es charlar sobre el contenido de los nuevos protagonistas de La isla de las tentaciones.

Esta conexión provocó un fuerte encontronazo entre Claudia y Javi y es por ello que, ya avanzado el debate, Sandra Barneda volvió a conectar con el piso porque se "había quedado preocupada" por el joven.

"Tengo que mandar a alguien para ver cómo está. Claudia, tú eres la que más le conoce", le dijo la comunicadora. Es por ello que la influencer fue al piso para reencontrarse con Javi de cara al público, ya que antes de que él entrase a la casa, Claudia aseguró que quedaron y que desde el propio reality, Javi le ha estado mandando mensajes.

"Me estás cansado ya. Mira como tiemblas, estoy harta de tus mentiras. No puedes decir que llevas un mes sin verme y ayer me dijiste que quieres volver conmigo. Déjame en paz, si hablas de mí dices la verdad, si no no hables", fueron las duras palabras que Claudia le dijo a Javi nada más verle.

El joven negó estos mensajes y ella ha seguido ofreciendo su versión ante los espectadores, reconocido que en la isla se portó mal. "Llevo seis meses machacándome por eso", declara.

Tras este cruce de reproches y lágrimas por parte de ambos, Claudia y Javi le dieron un giro a la conversación. Y es que, al volver a conectar con ellos desde plató, les encontraron abrazados en la cama.

El joven pidió que la de Barcelona se queda en el piso a dormir, pero ella prefirió irse, ya que no quería que la situación fuese a más. Así pues, habrá que esperar a un próximo reencuentro para ver qué sucede entre ellos.