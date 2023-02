Belén Esteban, enfadada por el silencio de sus compañeros ante los rumores de infidelidad a Matamoros: "Estoy harta de callarme"

Belén Esteban ha vuelto de sus vacaciones en Estados Unidos por todo lo alto, y la colaboradora se ha mojado acerca de las informaciones que señalan que Marta López Álamo habría sido infiel a Kiko Matamoros cuando él estaba en Supervivientes.

"A mí me llegó que Marta se está viendo con un ex en una zona de Madrid donde vive mucha gente conocida y no le di importancia ni vi conveniente decírselo a Kiko", ha explicado. "No me lo creo", ha dejado claro la colaboradora, y ha justificado no comentárselo a su compañero por no "tenerlo atado al 100%".

La colaboradora ha hablado de la fuente: "Me llegó por alguien que trabaja en Mediaset, pero no delante de la cámara ni en este programa". Cuando se ha especulado sobre los colaboradores que tendrían la información, Cristina Porta y Rafa Mora han hablado de "lo liante" que es Miguel Frigenti.

"¡Qué cojones tenéis con Frigenti y qué pocos con Matamoros!", ha gritado la de San Blas. "Gente que hay aquí sabe lo de Kiko Matamoros y la única que ha tenido narices he sido yo", ha desvelado. "Mira si soy valiente que la que lo ha dicho he sido yo".

"Ayer había gente que lo sabía, y hoy...", ha lanzado la madrileña. "Yo le tengo mucho cariño y no voy a mentir: aquí hay gente que se calla, y yo estoy de callarme hasta el mismísimo", ha concluido, enfadada.