Qué hacer este fin de semana en Barcelona: El Poblenou, un inmenso museo luminoso al aire libre

La luz y el sonido toman el barrio del Poblenou en Llum BCN, el festival que cada mes de febrero revoluciona el distrito de Sant Martí con instalaciones lumínicas que invaden el espacio público. Este fin de semana, Llum BCN tiene este año un 'leit motiv' muy relacionado con la situación mundial de crisis climática y energética actual y quiere concienciar sobre ello con sus intervenciones en diferentes edificios y espacios públicos repartidos por el Poblenou.

'Museum of the Moon', del artista Luke Jerram, del Festival Llum BCN en su edición de 2020. JORDI PUJOLAR / ACN

LLUM BCN

La 12ª edición del Festival Llum BCN ocupará el espacio público de Barcelona con sus instalaciones, este año con una especial reflexión sobre las crisis actuales.

Del 3 al 5 de febrero, el distrito de Sant Martí se llenará de obras lumínicas (y sonoras) que tratan temas como la relación con la energía o el cambio climático, caso de 'Another Moon', de Kimchi and Chips, y 'We Harvest Wind', de Thijs Biersteker, impulsadas con energías renovables, o 'Atmospheric Lighthouse', una visualización de la atmósfera de la ciudad en la Torre Glòries.

La británica Chila Kumari Singh cubrirá la fachada de Can Framis con 'Liberty and Light', una pieza de esculturas de neón que evita la pisada ecológica del traslado ya que se está produciendo aquí por parte de entidades de economía social.

Más de 30 instalaciones artísticas basadas en la luz se podrán visitar a lo largo del barrio del Poblenou de Barcelona.

Toda la información en la página web barcelona.cat/llumbcn.

Bill Murray Cinemanía

30 aniversario de 'Atrapado en el tiempo'

La película 'Atrapado en el tiempo' (Groundhog day), protagonizada en los años 90 por el actor Bill Murray (Lost in Translation) celebra su 30 aniversario con una proyección especial en el Aribau Cinema de Barcelona el próximo sábado 4 de febrero a las 20 horas.

El Día de la Marmota regresa a la gran pantalla con la historia de Phil Connors, el hombre del tiempo de una cadena de televisión de Pittsburgh, que un año más acudirá a la localidad norteamericana de Punxsutawney (Pensilvania) para cubrir el Día de la Marmota y saber si el invierno se alarga si el animal sale de su madriguera (como sucedió en 2022) o si, al contrario, llega la primavera si la marmota no se asoma y no rompe su hibernación.

Aribau Cinema; Sala 5; El sábado 4 de febrero a partir de las 20 horas; Precio: 9 euros; grupbalana.com/cine/sales/aribau-multicines.

El piloto de trial Toni Bou, 30 veces campeón del mundo. PATRICIA ANTÓN

Barcelona, capital mundial del Trial Indoor

Toni Bou, Adam Raga, Jaime Busto, Emma Bristow (ocho veces campeona del mundo), Matteo Grattarola, Andrea Rabino o Berta Abellán (actual subcampeona mundial), todas ellas figuras mundiales del Trial Indoor, darán lo mejor de sí este domingo 5 de febrero en Barcelona.

El Palau Sant Jordi acoge el inicio del Mundial de Trial Indoor 2023, competición que encabeza la prueba barcelonesa, al ser la decana, y que alcanza su 46 edición.

Palau Sant Jordi; Passeig Olímpic, 5-7; El domingo 5 de febrero a las 17 horas; Precio: de 21 a 86 euros; rpmticket.com.

Cartel del Irídia Fest de Derechos Humanos y Cultura. IRÍDIA FEST

Irídia Fest de Drets Humans i Cultura

El Irídia Fest nace en su primera edición, este 2 y 3 de febrero en la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, como un certamen que aúna derechos humanos y cultura y que destinará sus beneficios a financiar el servicio de atención y denuncia ante casos de violencia institucional de la ONG Irídia. Desde 2016, este servicio ha atendido más de 650 denuncias de forma gratuita.

El mensaje contra el odio se vehiculará a través de una programación musical que incluye jazz, rap, kuduro y reggaetón en vivo. El primer día del festival, el próximo jueves, se centrará en presentar el proyecto artístico y de denuncia del afroamericano Keith Lamar, que junto al pianista catalán Albert Marquès ha grabado un disco de jazz desde su celda en el corredor de la muerte, en Ohio (Estados Unidos). Su ejecución está prevista para este 2023. La campaña 'Justice for Keith Lamar' quiere concienciar sobre la pena de muerte y evitar la condena del propio Lamar.

Sala Paral·lel, 62; El jueves 2 y el viernes 3 de febrero; Precio: de 12 a 16 euros; paral-lel62.cat.

La cantante mallorquina Júlia Colom. UB

'Els Vespres d'Hivern' de la UB

La cantante mallorquina Júlia Colom inaugura este viernes 3 de febrero la programación de 'Els Vespres d'Hivern' de la Sala Paranimf del Edificio Histórico de la Universitat de Barcelona (UB). Este ciclo de conciertos intimistas quieren dar visibilidad a artistas emergentes como la propia Colom, y se alargará durante el mes de febrero.

Este escenario histórico y singular acogerá el próximo 10 de febrero la actuación de Álvaro Sola, el 17 de febrero la de Golden Slumbers y el 24 de febrero la de Grauwi y Marta Cascales. Los conciertos son gratuitos, pero previamente hay que reservar una invitación desde la página web ub.edu/vespres/programacio.

Cartel del séptimo Salón Lúdico y del Coleccionismo Playmobil en las Cotxeres de Sants de Barcelona. 7º SALÓN PLAYMOBIL 2023

Salón Playmobil

Los dioramas más espectaculares realizados con piezas y clicks de Playmobil regresan a las Cotxeres de Sants en la séptima edición del Salón Lúdico y del Coleccionismo Playmobil, que se puede visitar el sábado y el domingo. Además de poder admirar las exposiciones de los mencionados dioramas, el público podrá adquirir piezas de este juego conocido mundialmente y participar en concursos y sorteos.

Además, el salón colabora con el Banc dels Aliments y por cada alimento que lleven consigo los visitantes tendrán derecho a un ticket para un sorteo Playmobil.

Centre Cívic Cotxeres de Sants; Calle de Sants, 79; El sábado 4 de febrero de 10 a 20 horas y el domingo 5 de febrero de 10 a 19 horas; Precio: 5 euros (gratis para niños menores de 3 años); firaplaymobil.cat.