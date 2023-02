Terelu Campos, entre lágrimas, se sincera con su médico: "Sé que nunca más voy a volver a tener relación con ningún hombre"

Terelu Campos no puede estar más contenta con su última visita al oncólogo, pues se sometió a su última revisión del cáncer y todo le ha salido bien. Sin embargo, ha confesado que, durante la consulta, tuvo un bajón anímico y tuvo que desahogarse con el doctor.

"Me dice que oncológicamente está todo bien", ha contado en su blog de Lecturas coincidiendo con que este verano se cumple cinco años de su último cáncer. Pero, por lo que respecta al resto de valores de la analítica, le ha salido que tiene "el hígado graso", algo que le lleva pasando desde hace algún tiempo.

"Reconozco que, por primera vez, me desmorono ante él", ha revelado la presentadora de Sálvame, que le confesó uno de sus pensamientos: "Sé que nunca más voy a volver a tener relación con ningún hombre".

"Soltarle eso fue un marrón para él, porque encima me puse a llorar. No es agradable ver a una persona en la situación que me puse porque, además, me tiene aprecio, como yo se lo tengo a él", ha contado la hija mayor de María Teresa Campos. "Al final, él es mi ángel de la guarda en la Tierra".

"Lo tengo muy asumido", le contestó Terelu cuando él le preguntó si necesitaba tratamiento psicológico. "Esto no es una preocupación en mi vida a pesar de habérselo soltado de sopetón. Realmente, yo lloraba por la delicada situación personal que estamos viviendo en la familia", ha asegurado. "Le agradezco que me escuchara, me comprendiera y me aconsejara".

"No fue fácil para él la situación, porque no está acostumbrado a verme desmoronarme. Muchas veces, es más fácil hacerlo con alguien que no tiene una gran implicación emocional hacia ti ni tú hacia él. Es como si se pudieran contar las cosas más libremente", ha añadido.

Además, el rostro de Mediaset ha confesado que su médico se está planteando retirarle la medicación, algo que a ella le da miedo porque, la anterior vez que dejó de tomársela, enfermó de nuevo. Sin embargo, van a someterle a unas revisiones de tórax, ecografía de mama, analítica y densitometría ósea para saber si sus huesos no se están resintiendo y puede continuar el tratamiento.