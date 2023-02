Mercado libre o regulado: cuál es mejor para ahorrar en la factura de la luz

Durante los últimos meses hemos visto como los precios de la electricidad registraban subidas históricas, sobre todo tras el estallido de la guerra de Rusia en Ucrania. Muchos consumidores optaron por pasarse al mercado regulado para tratar de ahorrar en su factura, mientras que otros eligieron el mercado libre. Pero, ¿cuáles son las diferencias y cuál conviene más en el contexto actual? Los expertos subrayan que el precio de la luz en la tarifa regulada por el Gobierno sigue siendo más elevada, aunque esta situación podría acabar el 14 de junio de este año, cuando cambie el mecanismo conocido como 'tope del gas'.

El mercado regulado de la energía eléctrica es el que ofrece el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor o PVPC. "Esta tarifa tiene los precios regulados por el mercado eléctrico y supervisados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo", explican desde Selectra. Por tanto, el precio de la luz varía cada hora según la oferta y demanda, por lo que en un día se establecen 24 precios distintos. Por su parte, en el mercado libre, son las comercializadoras de referencia las que ponen un precio a sus tarifas de luz y a los servicios de mantenimiento.

El ahorro puede ser del 13%

Los consumidores que contratan el PVPC tienen discriminación horaria en tres periodos de forma obligatoria: punta, llano y valle. Mientras, las compañías en el mercado libre ofrecen un precio estable y otras opciones como tarifa plana o discriminación horaria. En cualquier caso, "para saber qué mercado es más barato es necesario conocer los hábitos de consumo de los usuarios y las condiciones de ambas opciones", añaden.

Un análisis reciente realizado por el comparador Kelisto revela que elegir el mercado libre en lugar del regulado, al menos por ahora, "permite ahorrar hasta un 13% en la tarifa de la luz". Es cierto que, de media, ambos mercados han registrado precios similares en los últimos meses. Sin embargo, indican, existe un margen de ahorro en las tarifas de precio fijo del mercado libre.

Para saber cuál es más conveniente, hay que atender a cada caso particular. Por ejemplo, muchos consumidores vulnerables tienen opción a acceder al bono social de la luz, solo aplicable en el mercado regulado. Por tanto, "si no eres un consumidor vulnerable o no cumples con otros requisitos para acceder al bono social, el mercado libre te puede interesar más porque evitarás estar expuesto a los vaivenes del mercado que afectan a la tarifa regulada", destaca el comparador.

Cuál es más barato ahora

Asimismo, los especialistas de Selectra recomiendan tener en cuenta el consumo en la vivienda para elegir un mercado u otro. "En caso de no poder consumir en las horas valle se recomienda una tarifa estable del mercado libre". Entonces, ¿cuál es más barato en estos momentos? Por un lado, el mercado regulado sufre variaciones cada hora y cada día, por lo que "habrá meses que sean más económicos y otros más caros".

"En los últimos meses, de hecho, se ha disparado el precio del kWh de luz debido a múltiples factores, como el alza en el precio del gas y, más recientemente, el impacto de la guerra de Ucrania, lo que ha provocado que la tarifa del mercado regulado sea una de las más caras del momento", recuerdan en Selectra.