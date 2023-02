Por qué suenan canicas en el piso de arriba por las noches

Es muy común que, durante la noche, cuando toda la casa está en silencio, se oigan ruidos de como de canicas en el piso superior, algo que puede hacer pensar que los vecinos de arriba están jugando con canicas a altas horas de la noche o algo similar. Aunque echemos la culpa al vecino, pensándolo bien es poco probable que eso sea así, sobre todo, porque las personas que han vivido en diferentes casas han podido comprobar que es un sonido que se produce en cualquier casa, haya o no vecinos con niños en los otros pisos. De hecho, este sonido metálico no tiene nada que ver con los vecinos, sino más bien con las tuberías. Es lo que se conoce en física como el golpe de ariete o pulso de Zhukowski, el efecto que se produce cuando se cierra repentinamente un grifo o una válvula, por ejemplo, cuando la lavadora deja de coger agua o el lavavajillas deja de funcionar. Todas esas situaciones hacen que este sonido sea muy común, aunque se suele escuchar siempre por la noche, básicamente, porque es cuando está todo en silencio. La explicación científica de este sonido está en que los fluidos tienen un comportamiento elástico, es decir, cuando el agua circula por las tuberías, las partículas que se estaban acercando al punto de cierre se paran bruscamente cuando se cierra el grifo, pero las que están más atrás siguen moviéndose hasta que chocan con las otras, lo que hace que el agua ocupe el vacío que queda tras ella, aumentando la presión. Las tuberías reverberan y es ahí cuando se produce el característico sonido. En principio, no es peligroso que se produzca este fenómeno, aunque en ciertas ocasiones, el aumento de presión sí que puede llegar a ser peligroso. De hecho, es el principal causante de averías en tuberías e instalaciones hidráulicas.