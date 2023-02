El subsuelo de Asturias esconde un auténtico tesoro, 30 toneladas de oro, el equivalente a un millón de onzas, más o menos el 10% de las reservas del Banco de España. Sin embargo, ese metal precioso permanece enterrado desde tiempos inmemoriales en el municipio de Tapia de Casariego y nadie lo ha extraído desde que los romanos lo hicieran a cielo abierto hace 2.000 años.

En las últimas décadas han sido varios los proyectos presentados por diferentes empresas mineras para explotar el conocido como yacimiento de Salave, sin embargo, todas se han topado con problemas administrativos y medioambientales que los han frustrado.

Ahora, la empresa española Explotaciones Mineras del Cantábrico (EMC) está pendiente de una nueva declaración de impacto ambiental para empezar a sacar oro mediante una explotación subterránea "con un escrupuloso respeto al medioambiente", según la compañía.

"Hasta que no lo explotemos no lo sabremos con exactitud, pero se estima que hay unas 30 toneladas de oro, que lo convierten en el mayor yacimiento de Europa excluyendo a Rusia", afirman fuentes de EMC. Al precio de mercado actual, esa ingente cantidad de oro tendría un valor de unos 1.700 millones de euros.

"El proyecto está a la espera de la valoración medioambiental y ahora tenemos que esperar y dejar trabajar a los funcionarios. Se ha presentado un proyecto completamente diferente que ha solucionado los problemas de impacto ambiental detectados en el pasado, como el que afectaba a las aguas", aseguran.

"El último proyecto presentado por la canadiense Astur Gold no salió adelante porque la Confederación Hidrográfica del Cantábrico consideró que los ríos no podían absorber los vertidos que iba a generar, pero nosotros no vamos a realizar ningún vertido a los ríos, sino que se realizarán directamente al mar a través de un emisario submarino de más de dos kilómetros y que llegará hasta 800 metros de la costa", subrayan.

Pero esa propuesta tampoco convence a los ecologistas. "Esta vez lo que han hecho para evitar el problema de tener que pasar por la Confederación Hidrográfica, que no puede informar favorablemente, es una trampa a través de un emisario marino. Entonces, los vertidos con cantidades enormes de metales pesados, en vez de verterse en un río, se van a verter en el Cantábrico. El problema se traslada del río al mar", afirma Joam Evans, responsable de minería de Ecologistas en Acción, quien asegura que "la minería de oro es de las más contaminantes que hay".

"Por cada tonelada de tierra que se mueve, se extrae una cantidad muy pequeña de oro, estamos hablando de gramos, cantidades realmente minúsculas. Es un tipo de minería que no tiene ningún sentido", sostiene Evans, quien aboga por cerrar todas las minas de oro. De hecho, en Salave sería necesario remover hasta 740.000 toneladas al año de tierra durante 13 años para extraer las 30 toneladas de oro estimadas que hay en sus entrañas.

"El 95% del oro que se extrae es para el mercado del lujo o para la especulación financiera, sin ninguna aplicación práctica. Y tenemos oro en superficie suficiente, solo en los bancos centrales hay oro acumulado para siglos. Desde un punto de vista ético y social no es necesario que haya ninguna mina de oro en el planeta", apunta.

Y aunque las 30 toneladas de oro pueden parecer mucho, Evans rebaja la euforia: "En Bélgica hay una planta de reciclaje de residuos electrónicos de Umicore que extrae más oro al año reciclando teléfonos móviles que el que va a sacar la mina de Salave en toda su vida. Un teléfono móvil tiene más concentración de oro que esta mina. La mayor reserva de oro de Europa son los cajones de nuestras casas, que están llenos de viejos teléfonos móviles sin reciclar". (Según un estudio ambiental de la ONU, reciclando 41 teléfonos móviles se podría obtener un gramo de oro).

La mayor reserva de oro de Europa son los cajones de nuestras casas, que están llenos de viejos teléfonos móviles sin reciclar"

"Las minas de oro generan drenajes ácidos, mueven millones de metros cúbicos de tierra y los metales pesados de las rocas acaban en escombreras o balsas de residuos, que también pretenden hacer en Salave. Esos residuos tienen una concentración muy alta de cadmio, mercurio, arsénico, sulfuros... y eso con el tiempo acaba afectando a los acuíferos. Es un problema a perpetuidad para las generaciones futuras", asegura el responsable de Ecologistas en Acción.

Desde la minera EMC afirman, en cambio, que una vez terminada la explotación, las escombreras se reciclarán y que "los estériles de flotación se depositarán con aglomerantes para garantizar su integridad" y que estarán "aislados, compactados e impermeabilizados para asegurar el riesgo cero a largo plazo". También se reconstruirá "la morfología de la superficie" mediante un proceso de restauración. Además, señalan que toda la tierra que se extraiga se volverá a introducir dentro de la mina.

Asimismo, defienden que se plantea una explotación para extraer "un concentrado de sulfuros" que se exportará fuera de España para obtener el oro: "De este modo se excluye totalmente el uso de productos cianurados en la zona de actuación de la mina".

Concentrado de sulfuros de donde posteriormente se extraerá el oro fuera de España. EMC

División entre los vecinos del pueblo

Entre los vecinos de Tapia de Casariego hay división de opiniones. La plataforma Oro No lleva 17 años luchando y realizando acciones de protesta contra los intentos de explotar esta mina y ha presentado alegaciones al proyecto de EMC porque denuncia que dañaría irreversiblemente a la pesca, la ganadería y el turismo de la zona.

"Esta empresa, que es una filial de Black Dragon (multinacional canadiense), plantea un emisario durante 16 años vertiendo 12 litros por segundo de agua tratada al mar, a una temperatura y condiciones muy diferentes a las del agua salina del mar, lo que afectaría enormemente a toda la costa cantábrica", asegura Charly, su portavoz.

Carteles de protesta contra la mina de Salave. COORDINADORA ECOLOXISTA DE ASTURIES

"Durante 16 años ocuparían 52,4 hectáreas para instalaciones y 26,5 hectáreas para minería de interior. Una barbaridad. Y cuando se marchen quedará un depósito permanente de estériles y escombros, una meseta de unos 10 metros de altura y 21 hectáreas con 1,6 millones de metros cúbicos de mineral tratado", denuncia.

No obstante, también hay vecinos que aprueban el proyecto, como Mada Gómez, que lidera la asociación Idoa para la industrialización del occidente asturiano: "Estamos a favor de crear un tejido empresarial que nos dé trabajo estable y futuro en una zona en la que estamos sufriendo una despoblación brutal. La explotación de la mina crearía más de 200 puestos de trabajo directos y alrededor de un millar indirectos", afirma.

Gómez asegura, además, que entre los vecinos de Tapia hay un apoyo abrumador a la explotación de la mina: "Hicimos una campaña de recogida de apoyos y conseguimos más de 2.000 firmas en un mes cuando en el pueblo somos 3.700 habitantes. Lo que vemos es una posición muy a favor de la gente, que tiene ganas de quedarse en su pueblo y tener una salida de empleo digno en la zona".

480 yacimientos de oro en Asturias

El noroeste de España es la región que más oro esconde de todo el país: solo en el subsuelo de Asturias se estima que hay 480 yacimientos, muchos de ellos ya explotados por los romanos. "La clave es que en Asturias el oro se concentra en cantidades explotables y eso tiene que ver con las estructuras geológicas y los procesos tectónicos", explica Manuel Regueiro, presidente del Colegio de Geólogos del Principado. Algunos de esos yacimientos ya están siendo explotados, como el de Belmonte de Miranda, operado por la minera asturiana Orovalle, filial de la canadiense Orvana Minerals.

Manuel Regueiro asegura que muchas compañías mineras han realizado prospecciones en Asturias, todas siguiendo las pistas que dejaron los romanos hace dos milenios: "No hay ningún sitio en España donde haya oro que los romanos no lo hubieran encontrado, salvo aquel que no afloraba. Todo el oro que se exponía a la superficie, en rocas o sedimentos depositados, lo explotaron los romanos. ¿Cómo lo hicieron para localizar tanto oro? Es un misterio".

No hay ningún sitio en España donde haya oro que los romanos no lo hubieran encontrado, salvo aquel que no afloraba"

Desde el Colegio de Geólogos de Asturias defienden las explotaciones de oro y aseguran que el impacto ambiental es limitado: "La industria minera del oro era muy contaminante y destructora en el pasado, es cierto, pero los tiempos han cambiado. La ley actual obliga a rigurosos estudios de impacto ambiental y solo permite cianurar en ciclos cerrados. Además, se pueden hacer procesos de tratamiento sin utilizar cianuro".

Regueiro también subraya la importancia de volver a reintroducir dentro de la mina las enormes cantidades de tierra extraída, una vez terminada la explotación: "Rellenar la mina es una gran ventaja desde el punto de vista técnico y ambiental porque mejora la estabilidad del terreno, ya que dejar un gran agujero podría provocar desprendimientos". "Siempre que se respeten las normas legales, se apruebe un estudio de impacto ambiental y una restauración posterior del terreno, no hay ningún problema en la explotación del oro", apunta.

"En España ha habido mucho oro, los romanos tenían aquí las explotaciones más grandes de todo su imperio. Y aunque somos un país pequeño, seguimos produciendo oro, no todos los países tienen esa suerte", subraya Regueiro. Además de los yacimientos asturianos, Galicia también esconde importantes reservas de este metal, igual que en la comarca leonesa de El Bierzo, donde se encuentra el famoso yacimiento romano de Las Médulas.

Otros puntos auríferos de la geografía española son la zona del Cabo de Gata, donde se encuentran las minas de Rodalquilar, explotadas durante el franquismo, o la zona comprendida entre el norte de Extremadura y Salamanca. También se ha explotado oro en algunos ríos pirenaicos como el Segre.