Cuatro de cada diez alimentos se encarecieron más de un 30% en el último año: esta es la lista completa de los que más subieron de precio

La subida generalizada de los precios que tuvo lugar a lo largo de 2022 afectó de manera considerable al bolsillo de los españoles y ha repercutido sobre todo en el recibo de los supermercados. Después de atravesar una coyuntura económica complicada, un estudio presentado este miércoles por Facua desvela que cuatro de cada diez alimentos han subido sus precios más de 30% en un año.

El análisis se ha realizado con el fin de conocer la evolución de 507 precios de alimentos y productos de nueve supermercados: Dia, Hipercor, Alcampo, Aldi, Lidl, Eroski, Carrefour, El Jamón y MAS. Para el estudio se han comparado las cifras que aparecían en los catálogos publicitarios de las cadenas en enero de 2022 con los precios de sus páginas webs o establecimientos físicos en enero de 2023.

"Lo que está padeciendo el consumidor en cuanto a la carestía de los alimentos es desproporcionado y, en esta subida de más del 30% en cuatro de cada diez alimentos, ya estaría repercutida la bajada del IVA" al haber recogido los datos de este año a finales de enero (entre los días 24 y 27), indica Rubén Sánchez, secretario general de Facua.

La subida media de los precios de los más de 500 productos analizados ha sido del 24,2%, porcentaje que se eleva hasta el 29,2% si la comparación se realiza teniendo en cuenta las ofertas que tuviesen los productos en enero de 2022 y/o en enero de 2023. "Los datos son muy preocupantes, aunque confirman lo que vienen trasladando los consumidores en cuanto a subidas espectaculares en multitud de alimentos", señala Sánchez.

¿Qué productos se han encarecido más?

La organización de consumidores ha agrupado los 507 productos recogidos en el estudio en función de categorías: aceites, bebidas, carne y pescado, frutas y verduras, leche y lácteos, limpieza e higiene personal y pastas, legumbres y arroces.

La subida media más alta se ha producido en la veintena de aceites analizados en los nueve establecimientos: el precio se ha incrementado un 47,4%. A este producto les siguen la leche y los lácteos (49 productos analizados) con un aumentos del 34,0% de media.

En tercer lugar se posiciona la carne y el pescado (118 precios) al haberse encarecido un 24,2% de media. Los precios de las bebidas (44 productos entre los que hay refrescos, zumos, aguas, cervezas y otras bebidas alcohólicas) han aumentado un 23,5%.

Después se encuentran los 34 precios analizados de productos de limpieza e higiene personal, con una subida de un 19,3% en el último año, mientras que las frutas y verduras han sufrido un encarecimiento del 17,7%. Por último, las pastas, legumbres y arroces han registrado el menor incremento, con un 12,2% de media.

Incremento de precios por porcentajes

De los 507 productos analizados se han registrado un total de 474 precios de alimentos, de los cuales 171 (36,1%) han subido más del 30% en los últimos doce meses. Este dato se eleva a 193 (40,8%) si se tienen en cuenta las ofertas que tenían determinados productos en el momento de la recogida de precios en lugar del que aparecía marcado como su importe habitual.

En cuanto a los alimentos cuyo importe ha aumentado más del 50%, la cifra se establece en 56 (94 si se contemplan las ofertas). Asimismo, hay dos artículos (seis si se valoran los descuentos) donde su precio base se ha disparado por encima del 100%.

Alimentos cuyos precios han aumentado más

El alimento que más ha aumentado porcentualmente su precio son las aceitunas rellenas de anchoas de Aldi (3 paquetes de 50 gramos), que ha pasado de costar 0,99 euros en enero de 2022 a 2,25 euros en enero de 2023, lo que se traduce en un incremento del 127,2%. Si se tiene en cuenta que el año pasado estaba de oferta a 0,85 euros, la subida con respecto al precio actual sería del 164,7%.

A este producto le sigue las galletas Marbú Dorada de 400 gramos vendidas en Supermercado MAS, cuyo incremento de precio en un año ha sido del 106,9%, pasando de costar 1,60 a 3,31 euros.

Por debajo del 100%, y sin contar las ofertas, los mayores incrementos de precio se encuentran en el kilo de salmón de Supermercado MAS, que se encarece un 99,6% al pasar de valer 7,49 a 14,95 euros. Le sigue el kilo de cebolla blanca Buti de Eroski, con un aumento del 98,7% (0,75 a 1,49 euros), así como las hamburguesas de salmón y merluza (2 uds.) de Aldi, con una subida del 95,4% (1,99 a 3,89 euros)

Bajada de precios y reduflación

Del análisis realizado por la organización de consumidores también se contemplan los artículos que han bajado su precio. Así, un total de 30 productos, de los 507 analizados, ha descendido su coste en lugar de incrementarlo a lo largo del último año.

La mayoría de los productos que han registrado dicha bajada son frutas y verduras, unos productos cuyo coste suele fluctuar bastante en el mercado.

Por otro lado, Facua también ha detectado 15 productos con reduflación, es decir, que han pasado a tener menor cantidad pero con un precio igual e incluso superior al que tenían hace un año. En estos casos, se han comparado los precios por unidad, por lo que los porcentajes de subidas son en realidad inferiores a los reales, esto es, a los que representaría la comparación de precio por kilo o por litro.

Algunos de estos casos mostrados por el informe son las patatas Ruffles sabor jamón, que en enero de 2022 contenían 295 gramos y ahora 275 gramos. También los cereales Nestlé Fitness, que suben de precio un 11% pese a reducir el producto de 450 gramos a 375 gramos. Igual ocurre con el Gel Sanex, que ha pasado de contener 600 mililitros a 550.

La barra de pan gourmet de aceite de oliva de Aldi ha pasado de pesar 300 a 260 gramos, aunque su precio ha aumentado un 33% en el último año. Algo similar ocurre con su hogaza de pueblo, que en enero de 2022 pesaba 600 gramos y ahora 500, siendo un 10% más cara.

Con la rebaja del IVA no se viene a paliar, o muy poco, el hecho de que haya habido subidas descomunales de precio

"El impacto para los consumidores que ha tenido al alza la subida de los productos es descomunal, además en un altísimo porcentaje de productos que tienen calculado el impacto a la baja del IVA", apunta Rubén Sánchez, que añade que también deberían haberse dado bajadas de precios por el menor coste de la luz o el transporte.

Asimismo, el secretario general de Facua advierte que la bajada del IVA no es suficiente y no es la única medida que se debería implantar. "Con la rebaja del IVA no se viene a paliar, o prácticamente muy poco, el hecho de que haya habido subidas descomunales de precio", enfatiza.

Por ello, reclama al Ejecutivo una intervención en los precios: "Creemos que hay elementos más que suficientes para que el Gobierno tenga claro que, a día de hoy, la bajada del IVA no es suficiente y, por lo tanto, habría que intervenir los precios de los productos donde se han aumentado márgenes de beneficio enormes".