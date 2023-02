Angy Fernández, preocupada por su futuro tras meses sin hacer un casting: "No me quiero rendir"

En diferentes ocasiones, Angy Fernández ha hablado de su salud mental abiertamente con sus seguidores. Es tanto así que ha protagonizado uno de las entregas del Youtuber Luc Loren y su programa No estamos locas, en el que habló de la ansiedad y la depresión que pasó en la adolescencia. Unos crudos momentos que le alcanzaron durante su etapa en Física o Química.

Ahora, la joven de 32 años ha desvelado a través de sus redes sociales que se encuentra preocupada por el rumbo que ha tomado su vida en los últimos meses. "No quiero hablar de desesperación, pero hace meses que no hago un casting y hoy me siento triste por eso", ha escrito en un hilo de Twitter.

La que fuera Paula en la serie Física o Química ha admitido que ella había tomado la decisión de dejar en un segundo plano el potencial que tiene su voz y centrarse en la interpretación. "He estado años sin sacar una canción porque quería que se me considerara actriz", ha expuesto la mallorquina.

No quiero hablar desde la desesperación, pero hace meses que no hago un casting y hoy me siento triste por eso.Una profesión dificil. ( ya estoy reinventándome, tranquis)

Esperar en casa a que suene el teléfono NO ES UNA OPCIÓN. — Angy (@AngyFdz) January 31, 2023

Aunque Angy ha ido aprovechando las diferentes oportunidades que se le han ido presentando en el camino, ya sea en teatros como en series, ha señalado que siempre ha sido negando su voz y lo que le nace hacer. "En el teatro musical podría hacerlo todo, puedo hacerlo todo y me encanta ese camino. Ojalá se valorara más aquí", ha expresado.

No obstante, la actriz ha dejado claro que no quiere rendirse y sabe que quedarse en casa no es una opción. De hecho, ha asegurado que está reinventándose y buscando otros caminos en los que probar suerte. Tal y como ella misma desveló en una entrevista realizada por 20minutos, "si en esta profesión no tienes ilusión, complicado".

Sus compañeros de profesión le han mostrado su apoyo a la joven y le han recordado que no es un camino fácil. "Ahora, Angy, es cuando tienes que creer más en ti y en tu talento, que es grande, y perseverar. Este oficio nos lo exige en los momentos de sequía. ¡Ay, si por mi fuera! No pararía porque eres una gran actriz, una voz prodigiosa y maravillosa compañera. ¡Ánimo mi niña!, ha expresado Gracia Olayo.

Ahora @AngyFdz es cuando tienes q creer más en ti y en tu talento q es grande y perseverar!! este oficio nos lo exige en los momentos d sequía.

Ayyy Si x mi fuera!!no pararías xq eres una gran actriz, una voz prodigiosa y maravillosa compañera.!animo mi niña¡💜 — Gracia Olayo (@GraciaOlayo) January 31, 2023

El que fuera Oswaldo en la serie de televisión Aída, Óscar Reyes, también ha animado a la mallorquina. "Precisamente porque además cantas de miedo, eres una actriz más completa todavía. Los stand by en nuestra profesión es más habitual de lo que parece. No te desesperes. Eres muy buena y pronto habrá un proyecto que te llegará", ha escrito el actor.