Emily Ratajkowski se queja de que los paparazzis le arruinan todas sus citas: "Me avergüenzan"

No puede más y ya no sabe qué hacer. Suena a un '¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?' pero sabiendo quién es ese quién: los paparazzis. Desde que se divorciase de quien fuera su marido durante cuatro años, Sebastian Bear-McClard, también padre de su único hijo, Sylvester Apollo, Emily Ratajkowski no puede encontrar pareja y sabe que la razón es que todas sus citas acaban estropeadas por la prensa.

En los últimos tiempos, la modelo británica de 31 años ha sido relacionada, vista o ha estado oficialmente saliendo con nombres tan dispares como Pete Davidson, Brad Pitt, el DJ Orazio Rispo o el artista Jack Greer, así como el último de ellos, con quien tiene varias fotos en actitud romántica, el cómico Eric André. Sin embargo, ese es precisamente el problema: que haya fotografías.

Según ella misma ha contado en su podcast, High Low with EmRata, los medios son los culpables de que no esté pudiendo disfrutar plenamente de su soltería, amén de que cuando ha querido que algo cuajara ellos se han sentido incómodos o bajo demasiada presión como para continuar y que les mereciera la pena el continuo seguimiento o, directamente, que no supiesen que no existía exclusividad.

"He estado tratando de tener mis citas románticas, sin comprometerme con nadie, pero ha sido demasiado dificultoso. Cada vez que tengo una cita lo acaba sabiendo todo el mundo", ha señalado Ratajkowski, que ha agregado: "Así que los otros chicos con los que estoy saliendo lo ven y se dicen a sí mismos: 'Claro, yo no hablé con ella anoche'.Y mientras miran mis fotos cenando con otra persona. Es una mierda".

Emily, que ha explicado que ella mismo no querría saber "necesariamente" si los hombres con los que queda tienen o no a otras personas en sus vidas, ha admitido que "ha sido un poco duro lidiar con ello", así como que todo este asunto ha terminado por causarle "mucha ansiedad".

De hecho, ha admitido que dicha ansiedad ha habido momentos en que ha llegado hasta el punto de "sentirse avergonzada" y casi por obligación tener "que pedir perdón", lo que hacía que estos romances fueran oxidando o tuvieron un final brusco "demasiado rápido", ya que en el momento en que salían a la luz pública "la presión aumentaba".