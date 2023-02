Ana María Aldón revive su relación con Ortega Cano y sus peores momentos: "Si se ofenden es porque saben que lo que digo es cierto"

Ana María Aldón ha dado una entrevista en exclusiva para la revista ¡Hola!, solo unos días después de firmar el divorcio y poner tierra de por medio con Ortega Cano. En su nuevo hogar, en El Casar de Guadalajara, desveló cómo ha sido afrontar su ruptura con su exmarido, con quien se casó hace cinco años.

Para la diseñadora no ha sido fácil, pero ahora se siente reconfortada y con fuerza para, en sus propias palabras, "soñar con cosas nuevas y volar lejos". No obstante, la de Sanlúcar de Barrameda ha dejado claro que con sus declaraciones no busca hacer daño a nadie. "Si se ofenden es porque saben que lo que digo es cierto", ha dicho antes de empezar la entrevista.

La que fuera participante de Supervivientes ha desvelado que el año 2022 "ha sido un año muy duro. Especialmente en julio", momentos en los que se vino abajo. "Prefería quitarme de en medio. Prefería no seguir. Si era tan molesta y tanto incordiaba, cuando yo no quería hacer daño a nadie...", ha confesado entre lágrimas a ¡Hola!, y ha especificado que con "desaparecer" se refería a quitarse la vida. "No quería vivir. No quería causar sufrimiento. Y, en ese momento, sí que fui cobarde porque no me sentía capaz de afrontar todo lo que estaba por venir", ha explicado.

Tal y como ha relatado en la entrevista, cuando el torero le pidió una segunda oportunidad en septiembre y convertirse en padres, "ya era tarde". "Yo necesitaba salir de ahí. Necesitaba empezar de nuevas y que empezaran los demás también", ha confesado la que fuera participante de Supervivientes, quien ha añadido que sabía que la situación volvería a repetirse. "Cuanto yo tomo la determinación de romper, yo lo tengo muy pensado y muy meditado, y ya no había vuelta atrás", ha declarado.

La de Sanlúcar de Barrameda ha asegurado que "hay muchas cosas que ya no quiere" en su vida y que en el momento en el que Ortega Cano declaró públicamente que su difunta exposa, Rocío Jurado, era el amor de su vida todo cambió. "Yo necesitaba saber que él me valoraba, que agradecía a la vida, a Dios o al destino que me hubiera puesto en su camino. Pero lejos de llegar mi momento, se iba alejando", ha dicho en la entrevista.

El pasado 19 de enero, Ana María no acudió a la inauguración del museo taurino del torero en Madrid. "Habría sido una incoherencia total por mi parte presentarme allí a sabiendas de que ¡no me quieren!", ha expuesto la exconcursante.

Ahora, la andaluza se encuentra centrada en sus planes de futuro y en el bienestar de su hijo de 9 años. Además, ha desvelado a ¡Hola! que tiene muchas ganas de montar su taller de diseño y que, de hecho, un rincón del que es ahora su nuevo hogar, es un espacio destinado para ese proyecto.