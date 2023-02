La familia numerosa que forman Carlos Herrera y Pepa Gea al casarse

En la historia de amor entre Carlos Herrera y Pepa Gea tienen gran relevancia otros cuatro miembros. Son nada más y nada menos que sus respectivos hijos, que fueron partícipes del 'sí, quiero' que se dieron los periodistas el pasado 5 de diciembre en Nueva York.

Este martes, mientras que Herrera publicó una foto confirmando la fecha del enlace desde la ciudad estadounidense, su ya mujer aseguró la presencia de sus hijas con una bonita imagen junto a ellas en plena noche. Así dejó claro que sus retoños estuvieron presentes en un día tan especial para ellos.

Los hijos del periodista de Cope, Alberto y Rocío, justamente compartieron una instantánea desde Nueva York en los días próximos a la boda, por lo que ellos tampoco quisieron perderse ese señalado evento.

Los hijos de Carlos Herrera, frutos de su relación con Mariló Montero, ya son rostros públicos. Alberto, de 30 años, sustituyó a su padre en Herrera en COPE, programa donde ya tenía su propia sección llamada Yo te lo explico, papá, durante el verano de 2021.

El joven, a pesar de haber estudiado Administración y Dirección de Empresas y Marketing y tener su propia agencia de publicidad, no ve con malos ojos seguir los pasos de Carlos.

El mayor de la familia es un gran aficionado a la música y el rock and roll, pasión que le ha llevado a dirigir Área 27, un programa "hecho a medida para los verdaderos amantes del rock" en RockFM.

Su hermana Rocío es la más conocida. Con 28 años, la joven modelo está viviendo en Nueva York, donde ha presentado su primera colección de joyas "inspirada en obras de arte" bajo el nombre de Crusset, el apellido artístico por el que se le conoce en las redes.

La influencer, que guarda un gran parecido físico con sus madre, mantiene una estrecha relación con el presentador. "Por si no lo sabes, aunque sé que debería hacerlo más y no suelo decírtelo, eres mi vida. Ahora la baba se me cae al hablar de ti y no admiro a nadie con más orgullo. Cuento los días para verte, estar contigo en Sevilla y disfrutar de la feria, porque no la disfruto con nadie como contigo. Te quiero mucho", le escribió a Carlos por el Día del Padre hace unos años.

En cuanto a las hijas de Pepa Gea, que son quienes completan esta familia numerosa, son mas jóvenes que los ya mencionados. Paula se encuentra en los últimos años de sus estudios de Comunicación Digital, Publicidad y Marketing con doble grado internacional en el CEU, mientras que Sofía está en segundo de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid.

En su cuenta de Instagram, Sofía deja ver lo feliz que es con su vida, en la que tiene gran importancia Georgio, su chico. Además, demuestra una gran complicidad con Carlos Herrera, a quien parece tener gran aprecio.

Por su parte, Paula es una gran aficionada de los viajes y no pierde la oportunidad de compartir con sus seguidores los momentos más felices de todas sus escapadas, ya sea desde la Gran Manzana o desde las mismísimas junglas de Bali.