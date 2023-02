Muere una niña de cuatro años tras ser atacada por un perro en Reino Unido

Una niña de cuatro años ha muerto por el ataque de un perro en Milton Keynes, Reino Unido, según ha informado la policía.

Los agentes recibieron el aviso de que un perro había atacado a una niña en el jardín trasero de una casa.

Poco después, se confirmó que la niña había muerto en la propiedad.

No se han producido detenciones y el perro ha sido sacrificado, según la información de los medios ingleses.

"Entiendo el impacto que esto tendrá en la comunidad y en el público en general" dijo Supt Matt Bullivant, de la Policía de Thames Valley. "Me gustaría tranquilizar a la gente diciéndole que no hay ninguna razón para creer que existe algún peligro para el público en este momento y pedirles no especular sobre las circunstancias, especialmente en las plataformas de medios sociales".

Añadió que habría una gran presencia policial en la zona el martes por la noche debido a la investigación.

La policía dijo que nadie más resultó herido en el incidente y que la familia del niño estaba recibiendo el apoyo de los agentes.