Kiko Rivera desvela en 'La Resistencia' que Bizarrap le escribió para hacer un tema

MOVISTAR PLUS+

Relajado y de buen humor. Así acudió Kiko Rivera este martes a La Resistencia, donde comentó con Broncano multitud de temas, desde su ictus a su nuevo álbum, He vuelto a nacer.

"Ahora estoy preparando un disco, quiero hacer uno muy guapo y que a la peña le mole. A ver si me llama Bizarrap... ¡Que el hijo de puta me escribió!", exclamó el invitado.

Al escucharle, el presentador le dijo entre risas: "Si tú haces lo de Shakira tirándole beef a tu madre, ¡flipas!". Pero Rivera le contestó que "más no, que me he imaginado a mi madre respondiéndome en plan bestia...".

El conductor del programa de Movistar Plus+, continuando con la broma, le dijo: "Ella te hace una copla de vuelta...", a lo que el DJ le respondió entre carcajadas que "me pega un grito que se escucha hasta el final de Gran Vía".

Rivera también le expresó a Broncano su deseo de participar en la Kings League de Gerard Piqué: "Se lo digo, a mí me lo propuso hace unos meses, pero no tengo tiempo, sin embargo, tú si", le dijo a su invitado el presentador.

"Puedo ser presidente de un equipo o mascota, lo que él quiera...", añadió. "Me da pena el chaval, lo está pasando mal ahora. Se ha pasado la otra", señaló el DJ sobre la canción de Shakira.