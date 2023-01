Benidorm Fest: el problema del abuso del cliché eurovisivo

La sombra del talento de Chanel Terrero ha planeado en la primera semifinal del Benidorm Fest 2023. No estaba Chanel, pero la mayor parte de los artistas se han lanzado a los clichés festivaleros del más es más. Lo que se llama "overproduced": tirar a tope de golpes de efecto en escenario que empujan a una percepción inflada de show que, al final, olvida crear una dirección artística concreta, coherente y que centre el foco en el arte del artista protagonista. En este sentido, la mayor parte de las candidaturas, no han sabido leer el éxito de la propuesta de Chanel. La coreografía, la luz, la realización era consecuente con la cantante. Es más, potenciaba su carisma y seguridad escénica.

Sin embargo, cuando cuentas con un gran escenario cargado de focos, pantallas, humo y fuegotes es sencillo caer en la tentación de colocar todas los efectos especiales juntos y sin demasiado sentido estético para que todo proyecte la sensación de ser más espectacular. Pero si no hay un relato contundente que convierta la canción en una atrayente historia audiovisual, el artista puede ser engullido por este derroche de brilli-brilli inconexo. Sobre todo si los cantantes son jóvenes y nadie les ha explicado actitud escénica y cómo mirar a cámara. Tan importante en un programa de televisión. Porque el Benidorm Fest es un programa de televisión que, en su primera edición, brilló por su diversidad con algunos disruptivos cabezas de cartel que estaban por encima del ruido decorativo.

En cambio, en esta primera semifinal en 2023 el tópico de los clichés festivaleros ha arrasado con la visibilidad de la pluralidad de cantantes. Nadie parecía aportar nada nuevo, como si sucedió el pasado año. La noche empezó con la experiencia escénica de Sharonne, pero pasaron tantas cosas encima del escenario que no había un recordable hilo conductor claro. Y, como contrapunto, la gala terminó con Twin Melody, nativas de la coreografía de TikTok. De hecho, fueron fieles al tópico de su red social poniendo en el escenario esos aros que alumbran a los influencers. Incluso Alice Wonder, con una propuesta más íntima, metió humo, bailarines y ventilador. No vaya a ser que sea menos eurovisivo el tema por tener menos euroclichés. Aunque hace tiempo que ya sabemos que en Eurovisión suele ganar quien ni se disfraza de lo que no es ni imita lo que no es ni repite estereotipos a la fuerza.

El Benidorm Fest es una oportunidad para los artistas que han sido elegidos y que intentan ser. Cosa que no es fácil. No basta con cantar bien, hay que tener la imaginación que te distingue del resto. Pero eso no significa llenar el escenario de cosas. Porque Eurovisión no va de llenar el escenario de cosas, como ha predominado esta noche, es narrar una historia a través de la creatividad de la tele para disfrutar y hacer disfrutar. Es lo que vino a decir Nina nada más iniciarse la gala con una sabiduría que debería iluminar el porvenir del Befest. Los fuegos artificiales están bien, pero su sobreuso al tún tún no ayuda. Sólo despista y hace que todos parezcan lo mismo. Aunque sean tan diferentes.