Miguel Lago reta a Juan del Val, en 'El Hormiguero': "El 17 de febrero nos vemos en el teatro de La Latina"

Este martes, tras la entrevista a Luis de la Fuente, nuevo seleccionador nacional de fútbol, en El Hormiguero, Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad con María Dabán, Miguel Lago, Juan del Val y Rubén Amón.

Tras comentar algunos temas destacados, el cómico quiso concluir la charla retando al escritor, jurado de otro de los programas de la productora (7yacción), El Desafío.

"Me tiene este... ¿Puedo decir una cosa?", le preguntó el gallego al presentador, que le dio autorización: "Tengo que retar al jefe de El Desafío, el chulito... Juan, te reto a mi nueva producción", señaló el colaborador.

"Es que produzco un espectáculo de drag queens en el teatro de La Latina con Poppy Poison y quiero retar a Juan del Val delante de toda España a que el próximo 17 de febrero debute, si se atreve, como drag queen con vestuario, maquillaje y playback".

El escritor, con una sonrisa en la cara, le contestó: "Me llevas dando la barrila con este tema un mes, y puedo decir una cosa. Se me puede ver equivocándome, pero no huyendo. Ahí estaré".