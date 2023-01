Tu horóscopo diario: miércoles 1 de febrero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 1 de febrero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te conviene cultivar la discreción, especialmente en un momento como este en el que la suerte está contigo y podrás hacer realidad muchos de tus sueños. Te encanta compartir con los demás tus alegrías e ilusiones porque tú eres transparente y no tienes malicia, pero a tu alrededor asechan enemigos que te envidian.

Tauro

Hoy tus inquietudes y preocupaciones se van a dirigir hacia la familia y la vida íntima, aunque no tanto porque esté pasando nada malo sino más bien por el temor de que pase. Pero no debes preocuparte porque los astros te favorecen y tanto si existe causa como si no todo irá bien y los problemas personales se resolverán.

Géminis

Te espera un día de fuertes altibajos emocionales, en el que pasarás de emociones negativas y malestar interior a justo todo lo contrario y momentos de optimismo en donde todo te parecerá posible. Y también todo esto se corresponderá con un día de importantes cambios y contrastes, pero finalmente todo va a acabar bien.

Cáncer

Tienes fama por tu carácter lunático, inestable y cambiante; y esta tendencia se va a manifestar hoy en toda su intensidad, con momentos en los que te vendrás abajo y te sentirás hundido seguidos de otros momentos de auténtica exaltación y felicidad, preferentemente por la tarde o al final del día. Todo terminará muy bien.

Leo

Tu gran seguridad en ti mismo te permite despreocuparte totalmente de los problemas o los enemigos, te sientes poderoso y sabes bien que no podrán contigo. Pero aunque en muchas de estas cosas tienes razón, sin embargo, hoy debes tener cuidado porque aunque tú no lo notes te ronda la traición en tu entorno de trabajo.

Virgo

A menudo te sientes feliz y realizado cuando estás en tu entorno de trabajo y al frente de las responsabilidades, pero puede que hoy no te alegres tanto porque las tareas se te agolparán y tendrás que enfrentarte con bastante más problemas de los habituales. A pesar de todo no debes preocuparte porque lo resolverás bien.

Libra

No olvides que lo tuyo no es la guerra, sino la paz, otros vencen con cañones y fusiles, pero tú te las arreglas para triunfar con una flor en la mano. Debes tener todo eso muy en cuenta en el día de hoy porque si intensas tensar o forzar una situación vas a equivocarte radicalmente y sufrirás una gran derrota. Ve con la diplomacia.

Escorpio

Iniciativas afortunadas en relación con las finanzas y los asuntos materiales en general o buenas noticias relacionadas con tu economía, o ambas cosas. Hoy va a ser un día bueno para ti en lo que al dinero se refiere e incluso debes fiarte de tu intuición o tener en cuenta, al menos, lo que te diga tu sexto sentido. Ayuda del destino.

Sagitario

Muévete con prudencia en tu trabajo, pensando las cosas antes de hacerlas, porque aunque tu corazón es noble y está lleno de bondad, a tu alrededor hay personas que te envidian e incluso que te harían daño si pudieran. Pero afortunadamente ahora la influencia de los astros te protege y favorece la suerte, pero no se lo pongas fácil.

Capricornio

Hoy puede ser un día de grandes oportunidades en el trabajo o las finanzas, de iniciativas o importantes decisiones que ahora se toman, pero más tarde te acabarán trayendo grandes alegrías. La suerte está contigo en estos momentos, y precisamente por eso tienes que aprovecharla. El tren de tu vida suele pasar solo en una ocasión.

Acuario

Te sentirás como un barco que navega con el viento a favor en este día que se presenta favorable y fructífero para ti, pero no solo en el trabajo o los asuntos materiales sino también en la vida íntima y familiar, que te tiene reservada alguna gran alegría inesperada. Además, hoy se te dará muy bien poner paz o fomentar entendimiento.

Piscis

Te espera un día difícil porque eres todo bondad y buenas intenciones, pero muchas de las personas que te rodean no son así en absoluto. Eres como un cordero en medio de lobos y si no tienes cuidado puedes llegar a sufrir muchos disgustos, al menos en este día, ya que en el trabajo podrías encontrarte una sorpresa poco agradable.