Macarena Olona publica su nómina y las redes reaccionan: "Ningún funcionario público debería cobrar más de 5 veces el SMI"

Macarena Olona decidió este martes publicar su nómina en redes sociales. La ya exdiputada de Vox ha compartido una foto con su retribución como abogada del Estado, un total de 7.850,94 euros en total. "Te dicen que todos somos iguales. Que ahora solo busco seguir viviendo de la política. La realidad es que yo elijo seguir sirviendo a los españoles. Desde mi independencia. No. No todos somos iguales", escribió Olona en el mismo tuit.

Las respuestas se dieron en cadena, casi todas ellas críticas. "Publiqué mi última nómina antes de entrar en política. Todas mis retribuciones como Diputada. Hoy doy una rendición completa de cuentas a los españoles. La transparencia que merecen. Que merecemos", matizó la que fuera portavoz en el Congreso de la formación que lidera Santiago Abascal.

Algunos usuarios criticaron el paso dado por Olona. "Te dicen que todos somos iguales y no", comentaba, mientras algunos respondían que "ningún funcionario público debería cobrar más de 5 veces el SMI".

"Votó contra la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Votó contra la actualización de las pensiones de acuerdo al IPC. Votó en contra de los ERTE", recordaron también en Twitter. "Un abogado del estado NO es un funcionario más. No se si esta nómina recoge ingresos de sólo un mes (imagino que no) y quizá debería aclararlo pero entiendo que es alguien que debe estar bien pagado, y no es una oposición sencilla", añadieron.

