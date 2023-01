Un bailarín de Chanel, sobre la polémica de Fusa Nocta y los pagos a los bailarines en el Benidorm Fest: "Mi dinero, lo primero"

Más de un mes después de que hiciera la denuncia pública, y a apenas unas horas de que comience el Benidorm Fest 2023, Josh Huerta, quien acompañaba sobre el escenario a Chanel, ha vuelto a dirigirse a la artista que no ofrecía dinero a sus bailarines: Fusa Nocta, quien confesó públicamente que había sido ella.

Fue a comienzos de diciembre cuando el bailarín de Chanel hizo esta denuncia pública en redes: "Me ha llegado que artistas que pretenden ir a Eurovisión este año, buscan bailarines gratis. No me enfada, pero me entristece que en una profesión tan dura e inestable".

Tras saltar esta información a los medios, Fusa Nocta, participante del Benidorm Fest 2023 con Mi familia, confesó en La Red Room, pódcast de Malbert, que el bailarín se refería a ella.

"Lo que pasó es que yo no tengo dinero. Es totalmente cierto. No es excusa, ¿sabes? (...) Vale, entonces, ¿ahora qué hago? Porque yo quiero darlo todo", contó la cantante. "Yo no les estoy obligando a que estén conmigo, yo estoy dando la oportunidad". Aun así, en una entrevista con Socialité contó que sus bailarines estaban "cubiertos".

Tuit de Josh Huerta, bailarín de Chanel. TWITTER

Después de que ella misma revelara que se refería a ella, Josh Huerta ha vuelto a pronunciarse en Twitter. "Bueno, ya sabéis por quién iba el tuit. Mi dinero, lo primero", ha escrito este martes en referencia a "Mi familia, lo primero", letra de la canción que presenta Fusa Nocta al programa.

en su momento no di nombres porque nunca he buscado promover el hate, ni perjudicar a nadie, ahora ya se sabe, y aún así no le deseo el mal a nadie, solo busco defender uno de los sectores que tanto me ha dado, lo siento si no lo habéis entendido. ❤️ https://t.co/98obOlZKJt — Josh Huerta (@Josh_Huerta) January 31, 2023

Poco después, el bailarín ha borrado su publicación y ha escrito otro mensaje: "En su momento no di nombres porque nunca he buscado promover el hate, ni perjudicar a nadie. Ahora ya se sabe y, aun así, no le deseo el mal a nadie, solo busco defender uno de los sectores que tanto me ha dado. Lo siento si no lo habéis entendido".