'Sálvame' emite grabaciones de Canales Rivera hablando mal de su primo Fran Rivera: "Los últimos 25 años mi relación con él es nula"

José Antonio Canales Rivera no pasa su mejor momento con su primo Fran Rivera, y Sálvame lo ha reafirmado al emitir unas declaraciones que muestran su mala relación. Estas son unas grabaciones de audio que, según han dicho sus compañeros, han sorprendido por "la forma de hablar de esos temas".

Pese a su negativa de firmar la autorización de emitir los audios, el programa ha decidido sacarlos a la luz. Eso sí, ha ocultado parte del contenido, y así lo ha advertido Jorge Javier: "Se han censurado algunas de las cosas que le dices a Fran Rivera porque hay otra persona que saldría perjudicada".

"Vendo mi historia igual que otros en el ¡Hola!", comienza la grabación. "No tengo la culpa de que él se haya portado así conmigo, como el mismísimo culo", expresa. "Me cabreaba que este tipo estuviese conmigo estupendamente por delante y después por detrás me pegaba una puñalada".

"En ese momento lo hubiese querido tener delante", se escucha decir luego. "Para mí lo hizo muy mal, lo que más le gusta es tocarme las pelotas. Los últimos 25 años mi relación con él es nula", admite. "El día que quedemos en algún sitio y yo saque el hacha de guerra solo te digo una cosa: corre", dice mientras se ríe.

"Un día que me tome una copa contigo te voy a contar un montón de cosas y vas a flipar", finaliza el audio, extraído de una conversación con otra persona. "Si el nivel máximo es un diez, la dirección del programa lo ha dejado en un tres", ha indicado Kike Calleja sobre el contenido no emitido.