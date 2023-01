Después de que se viralizara el caso de una camarera exponiendo a un hostelero en redes sociales por las condiciones que le exigía, Todo es mentira ha hablado este martes con la denunciante. Y es que el responsable le ponía como requisito tener escote para trabajar en su establecimiento.

"Es importante, como te comentaba, lo del escote. Es lo que más se valora", le pedía el responsable de la oferta del trabajo. Y así lo ha explicado la propia Génesis García en el programa de Cuatro. "Este señor me ha llamado y me ha preguntado si tenía documentación, de dónde era y si tenía problemas en trabajar en escote", ha explicado.

"Le dije de pasarme para hacer una entrevista en persona, porque no me parecía serio que me pidiera una foto", ha relatado. Además, la denunciante ha insistido: "Lo último que me pregunta es mi experiencia profesional".

Tras rechazar la oferta, el hostelero se volvía a poner en contacto con ella, pero la conversación no ha ido a más. Es una situación habitual, tal y como se ha comentado en el plató de Todo es mentira. "Lo inhabitual es que la víctima salga a la palestra", ha señalado Risto Mejide.

Por su parte, Génesis ha explicado los próximos pasos legales que va a dar: "Le voy a denunciar. Estoy hablando con mi abogado para hacerlo convenientemente". El programa le ha dado la enhorabuena por la valentía y le ha deseado suerte.