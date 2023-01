Ramón García se queja en directo del frío que pasa en su plató: "Algún día vamos a parar por muerte del presentador"

Incluso la gente de Bilbao es capaz de pasar frío en alguna ocasión. Es el caso del presentador Ramón García, que harto del aire acondicionado que hay en el plató de En compañía, el formato que presenta en el canal CMM, no dudó en quejarse en directo.

Parando el programa y sacando de una mesa frente a él una manta, se la puso sobre los hombros en pleno directo: "Esto del frío es muy cansino en este plató", decía. "Algún día vamos a parar por muerte del presentador y el equipo", añadía mientras se ponía la manta y preguntaba al público si ellos estaban bien.

"Aquí pega un viento de frente como si fuese en un velero por el mar Báltico", explicaba Ramón García. "Si alguien tiene a bien apagar el aire se lo agradeceré, o si no, que venga él a presentar", decía son sorna.

"Si yo me pongo malo no hay presentador y si se pone mala Gloria no hay presentadora", observaba, a la parque hacía ver que "esto hay que arreglarlo de alguna manera, que llevamos con este tema mes y pico".

Ramón García seguía dirigiéndose a cámara quejándose de la climatización: "Aquí hay personas mayores que pasan frío y un presentador que sin voz no puede presentar, pero a la gente le debe importar un huevo, porque nadie lo arregla".

La queja de #Ramonchu por el frío en el plató de @EncompaniaCMM "Se ve que a alguien le importa un huevo" pic.twitter.com/Mn3s44Q1n8 — MASPITV (@TVMASPI) January 31, 2023

"Ahí lo dejo, porque ya me estoy hartando", finalizaba antes de seguir con el programa, entrevistando a un hombre mayor que buscaba pareja.