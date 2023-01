El PSOE apuesta ahora por un acuerdo entre Justicia e Igualdad para reformar la ley del 'solo sí es sí' sin tocar el consentimiento

El PSOE rebaja el tono respecto a la reforma de la ley del 'solo sí es sí' con la que busca evitar que las nuevas condenas a agresores sexuales sean más bajas que con la ley anterior y cesar el goteo de noticias de rebajas de penas que está desgastando al Ejecutivo. Lo que ayer era un "de inmediato", hoy es un "pronto". Lo que ayer era un "con o sin" Unidas Podemos, hoy es un "el trabajo se va a hacer en el seno del Gobierno". Dos matices importantes, puesto que el escenario planteado ayer por los socialistas casi abocaba a una ruptura de la coalición a pocos meses de las elecciones y con motivo de una de las normas estrella del Ministerio de Igualdad.

La idea de los socialistas es presentar esta semana su proposición de ley. Es el plazo que marcan desde Moncloa, aunque sin justificar por qué ahora -cuando hace semanas todavía se esperaba a que el Tribunal Supremo sentase jurisprudencia- ni por qué con estas prisas. La diferencia respecto al órdago lanzado este lunes desde Ferraz es que desde la mesa del Consejo de Ministros se apuesta ahora claramente por un acuerdo entre los ministerios de Justicia (dirigido por la socialista Pilar Llop) e Igualdad (por Irene Montero, de Unidas Podemos), sin mentar la posibilidad de hacerlo sin el 'ok' de los 'morados'.

Según Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, se está trabajando "en el seno" del Ejecutivo para llevar a cabo unos "retoques técnicos" que tampoco concretan. Además, la también titular de Política Territorial ha desdeñado el ya anunciado apoyo del Partido Popular. No ha cerrado la puerta a un acuerdo con los de Alberto Núñez Feijóo, pero sí ha priorizado que la reforma sea de la coalición en su conjunto. "El Gobierno va a hacer su trabajo en el seno del Gobierno y luego ambicionamos con sumar más apoyos, pero con el PP hemos podido contar poco", ha lanzado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y antes de señalar su "escepticismo" por la defensa del PP a los derechos de las mujeres: "Votaron en contra de la ley de violencia de género, la del aborto…".

El otro guiño nada desdeñable que han lanzado desde Moncloa este martes es la importancia que han dado a una de las peticiones expresas de Igualdad: que no se toque el consentimiento en la ley. Rodríguez lo ha repetido casi cada vez que ha podido a preguntas de los periodistas, aunque esto también lo hizo la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, el lunes. "El Gobierno no se ha planteado en ningún momento tocar ni una coma en lo que se refiere al consentimiento", ha declarado Rodríguez, que ha recordado que "es la esencia de una buena ley que consiguieron las mujeres en la calle".

Además, fuentes monclovitas apuntan a que no hay diferencias entre socios cuando se habla de subir penas, pero sí de cómo hacerlo. Desde el palacio presidencial señalan que un castigo penal no puede aumentarse sin justificación, por eso defienden la propuesta de Justicia de introducir los agravantes de violencia e intimidación para poder realizar este aumento. Pablo Echenique, portavoz de los 'morados' en el Congreso, ha confirmado que su partido se abre a elevar dichas penas. Eso sí, la propuesta del departamento de Llop -en la que los socialistas quieren basar su proposición de ley- desdibujaría según los 'morados' este precepto y volvería a obligar a las víctimas a demostrar que se resistieron, ya que pretende hacer una diferenciación entre las agresiones violentas y las que no lo son para castigar más las primeras.