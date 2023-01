María Pombo muestra por primera vez la ecografía de su hija Vega

Hace apenas unas semanas, la influencer Maria Pombo anunciaba que volvería a ser madre con un emotivo vídeo, y, a los pocos días, confirmó que sería una niña que se llamará Vega. La pequeña llegará al mundo como un bebé muy esperado, y es que, como la propia madrileña ha confesado, "llevaban mucho tiempo esperándola".

Ahora, Pombo vuelve a sorprender a sus seguidores con la primera ecografía de su futura hija. A través de su cuenta de Instagram, la joven ha mostrado el proceso junto con su ginecóloga. Llena de ilusión ha presentado la ecografía demostrando como sus dos hijos tienen la misma boca.

Maria Pombo y su marido, Pablo Castellano, están afrontando esta nueva etapa de sus vidas emocionados y nerviosos. Y es que la futura madre ya se encuentra en le segundo trimestre del embarazo.

"Con Martín dijimos: 'Vamos a por el bebé', y fue a la primera. Yo pensaba que era muy fértil y no. Entonces yo, que tengo un mundo interior muy grande, decía: 'Vale, pues ya está, no voy a poder ser madre otra vez por la enfermedad y la medicación'. Fueron meses de pensar mucho en los que tuve incluso ataques de ansiedad (no diagnosticados) relacionados con no llegar a quedarme embarazada cuando yo quería", confesó recientemente en un directo de Instagram.