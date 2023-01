Claudette, la hermana de Céline Dion, habla sobre el estado de salud de la cantante: "Confío en que la vida le devolverá lo que dio"

Céline Dion confesó el pasado 8 de diciembre que sufría el síndrome de la persona rígida, por lo que se veía obligada a cancelar todas sus actuaciones previstas entre 2023 y 2024. Esta enfermedad provoca espasmos musculares y deterioro en los músculos, así como en las cuerdas vocales, por lo que no podría subirse a los escenarios.

Desde que el emotivo vídeo en el que la artista confesó su problema de salud, no se había vuelto a hacer ningún tipo de comunidad. Sin embargo, es ahora Claudette, la hermana de la artista, quien ha querido romper el silencio y conceder una entrevista con Le Journal de Montréal.

La hermana de la intérprete ha asegurado que no pierde la fe en volver a ver a su hermana cantando frente al público. Actualmente, la artista se encuentra en su residencia de Denver, Colorado, y "está rodeada de especialistas" que le ayudan a superar su enfermedad. Y es que esta lucha contra su salud no es nueva para Celine, como ha confesado Claudette: "Empezó con 12 años, realmente no tuvo ni adolescencia".

Claudette ha comentado como lleva dos años sin ver a la cantante, después de que esta decidiera aislarse del resto del mundo: "Confío en que la vida le devolverá lo que dio. Porque es una chica extremadamente inteligente, muy generosa y talentosa. Y enamorada de la vida, también" ha asegurado demostrando el cariño que le procesa. De hecho, también ha anunciado cómo ha organizado un concierto en su homenaje en el Casino de Montréal, el próximo 30 de marzo, con motivo de su 55 cumpleaños.

Finalmente, Claudette no quiso despedirse sin hacer una crítica a la polémica lista de los 200 mejores cantantes de la revista Rolling Stone: "No tiene ningún sentido. No creo que esta lista merezca ningún elogio".