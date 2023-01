La falta de medicamentos en las farmacias crece un 150% por la escasez de principios activos y la crisis de materias primas

Durante el año 2022 se identificaron 403 medicamentos con alguna alerta de suministro. Esta cifra, aunque representa aproximadamente el 5% del total de unas 20.000 referencias que se comercializan en España, muestra un incremento del 150% respecto al año anterior y una tendencia "preocupante" que vuelve a ir en aumento tras dos años de descenso. Las causas de estas faltas de disponibilidad son "múltiples y complejas", entre las que destacan centralización de la producción, la escasez de materias primas procedentes de los países asiáticos o el bajo precio de los medicamentos en España.

Estas son las conclusiones que se extraen del balance anual que el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF) ha realizado a partir de datos obtenidos de su sistema de información sobre suministro de medicamentos (CisMED), que se nutre de los avisos que les proporcionan casi 10.000 de las 22.000 oficinas de farmacia que existen en España.

Los grupos de medicamentos de los que se registraron mayor número de faltas fueron los destinados al sistema nervioso, que acapararon un 20% de las incidencias, seguidos de los terapéuticos cardiovasculares, con un 19%, digestivos (14%) y respiratorios (13%). En una rueda de prensa ofrecida este martes, el presidente del CGCOF, Jesús Aguilar, ha querido diferenciar entre desabastecimiento -"cuando no hay para nadie"- y falta de suministro -"cuando hoy no hay pero mañana sí, o cuando aquí no hay pero allí sí"-.

Tendencia de las incidencias de suministro de medicamentos en España. CGCOF

Semanalmente, se identificaron de media más de 70 referencias con faltas de suministro. El promedio semanal de 2021 fue de 28 incidencias, y en 2020, de 41. Estas alertas resultan del "análisis" del CGCOF de las más de 10.000 notificaciones que las farmacias registran en CisMED. Y es que solo se contabilizan como faltas cuando se dan una serie de circunstancias, como por ejemplo que la misma carencia sea remitida por al menos la mitad de las farmacias de una provincia y durante más de tres días de una misma semana.

Desde el CGCOF han subrayado la importancia de su herramienta CisMED, que proporciona una "foto real" de la carencia de medicamentos en España antes que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). Mientras que esta notifica problemas de suministro cuando las farmacéuticas o laboratorios les avisan de incidencias en la cadena de producción, CisMED se "adelanta" porque ofrece "información a pie de calle, desde las farmacias". El resultado, según el CGCOF, es que más de la mitad de las incidencias o alertas detectadas por CisMED no son problemas de suministro comunicados por la Aemps.

Causas de los problemas de suministro

En palabras de Antonio Blanes, director de los servicios farmacéuticos del CGCOF, las causas de estas incidencias son "múltiples". Por un lado, cita que la globalización ha llevado a que "cada vez son menos plantas las que fabrican medicamentos y la producción está más concentrada", por lo que aboga por potenciar la industria farmacéutica española; y por otro, anota "problemas de materias primas", crisis que ha agravado la pandemia pues muchas proceden de países asiáticos y deriva incluso en falta de cartón para embalar los medicamentos, y "escasez de principios activos".

Asimismo, asevera que "no podemos negar" que las estrategias de precios tampoco ayudan, pues "los medicamentos en España son muy baratos". "Una fábrica de amoxicilina, por ejemplo, la produce en unas condiciones y los países la venden con otras. Esto tiene su repercusión. Tenemos un problema de precios en los medicamentos".

El vicepresidente del CGCOF, Juan Pedro Rísquez, agrega que hay muchos medicamentos en España que no cuestan "ni 1,60 euros", una cantidad que está "en el umbral de la rentabilidad". Preguntado por si la solución sería subir los precios de los medicamentos, responde dándole la vuelta a la tortilla: "Que no bajen tanto".

Soluciones propuestas

La intención de los farmacéuticos "no es alertar" y para ello recuerdan que nueve de cada diez problemas de suministro son solucionados con una alternativa terapéutica proporcionada por el farmacéutico comunitario. "Es mayor el problema de encontrarlo para los farmacéuticos que para la ciudadanía disponer del tratamiento", ha dicho Aguilar, al tiempo que ha insistido en que si bien es un problema al alza, "la situación está bajo control". Según los datos que se desgranan de CisMED, la duración media de una incidencia es de entre cuatro y cinco semanas.

Un "claro ejemplo" de la capacidad de la farmacia para solventar la falta de un medicamento concreto y evitar que el paciente interrumpa su tratamiento o se quede sin él es la solución que están facilitando desde hace semanas ante la falta de amoxicilina pediátrica, que se presenta en jarabe. En su lugar, se dispensan comprimidos destinados a adultos que las familias han de partir siguiendo las indicaciones del personal sanitario. Para solucionar este problema, que afecta a más países de todo el mundo, apuntan también la posibilidad de realizar fórmulas magistrales, si bien recuerdan que no disponen de "capacidad industrial" para ello. Otros medicamentos de sonadas incidencias fueron algunos antidiabéticos que se popularizaron por su efecto adelgazante y cuya prescripción la Aemps recomendó restringir a pacientes diabéticos.

Para mitigar los problemas de suministro, los farmacéuticos han habilitado una herramienta llamada FarmaHelp, que conecta a las farmacias entre sí -"pero sin acceder a los datos del stock"- y permite localizar las oficinas cercanas que disponen de un medicamento solicitado por un paciente y que en ese momento no tienen. "El objetivo es dar respuesta a las necesidades del paciente y evitar su peregrinaje por las farmacias", ha explicado Ríquez.