Podemos se abre ahora a subir las penas mínimas de la ley del 'solo sí es sí' mientras no se distinga entre agresiones con y sin violencia

Unidas Podemos rebaja el tono y se abre a reformar la parte penal de la ley del 'solo sí es sí' tras la presión del PSOE. Este martes, el portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique, aseguró que la formación estaría dispuesta a avalar una subida de las penas mínimas del delito de agresión sexual en sus modalidades más leves, lo que serviría para que los castigos por futuras agresiones sexuales fueran mayores, aunque no para evitar las rebajas de penas que se están produciendo actualmente.

Echenique insistió en que, a juicio de Unidas Podemos, la ley del solo sí es sí no necesita reformas, pero aseguró que su grupo se ha abierto a estos cambios "para proteger la unidad del Gobierno de coalición". No obstante, su homólogo del PSOE, Patxi López, no quiso opinar sobre la propuesta morada hasta que los técnicos del Ministerio de Justicia la estudien. "La ley del 'solo sí es sí' es una buena ley, y esperamos llegar a un acuerdo para que siga siendo la gran ley que es y corregir "algunos efectos no deseados que han generado alarma social y que hay que corregir", señaló.

El movimiento de Unidas Podemos supone un evidente cambio tanto de tono como de posición con respecto a las declaraciones que hizo el martes la coportavoz orgánica de Podemos, Isa Serra, que aseguró que "ambos socios" de Gobierno coincidían en que "una modificación penal no va a acabar con el problema que estamos viendo con las revisiones de condena". En rueda de prensa, Serra sostuvo que no contemplaba que el PSOE quisiera reformar la norma en solitario, pero lo hizo apenas unos minutos antes de que los socialistas anunciaran precisamente eso: que presentarían una propuesta de reforma con o sin Unidas Podemos.

López coincidió este martes en que "las rebajas de condenas que ya se han producido" no tienen vuelta atrás, pero defendió hacer cambios en la ley para evitar que las condenas futuras sean más bajas que con la anterior ley. Y habida cuenta de que el PSOE ya ha tomado esa decisión, la postura de Unidas Podemos ahora es la de intentar que esos cambios no toquen el corazón de la ley: que se considere agresión sexual a toda relación no consentida, haya o no haya violencia.

A juicio de los morados, la propuesta del Ministerio de Justicia -en la que los socialistas quieren basar su proposición de ley- desdibujaría este precepto y volvería a obligar a las víctimas a demostrar que se resistieron, ya que pretende hacer una diferenciación entre las agresiones violentas y las que no lo son para castigar más las primeras. La alternativa que ahora plantea Unidas Podemos no supondría volver a diferenciar entre agresiones con o sin violencia, sino retocar "las penas mínimas" del delito de agresión sexual para elevarlas, como confirmó el lunes la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y también certificó este martes Echenique.

Patxi López, no obstante, aseguró que los "expertos" que asesoran al PSOE consideran que "la única manera" de evitar que los jueces "interpreten" la norma de manera que puedan establecerse penas más bajas que con la anterior ley es la planteada por Justicia, si bien señaló que el grupo está "analizando la propuesta que ha presentado Unidas Podemos". No obstante, López insistió en que su planteamiento "no toca para nada el artículo" en el que se considera agresión sexual toda relación sin consentimiento, algo que no pone en duda Unidas Podemos, que lo que señala es que diferenciar entre agresiones con o sin violencia invalida, de facto, este precepto.

El portavoz del PSOE, además, no quiso responder a las críticas de Echenique, cuando aseguró que los socialistas han "cedido a la presión de la derecha", y afirmó que los socialistas quieren presentar su propuesta de reforma de la mano de Unidas Podemos. López, sin embargo, no cerró la puerta a hacerlo en solitario: "Si cabe la interpretación de que se pueden rebajar las condenas a un delincuente sexual, algo tendremos que cambiar", aseguró.