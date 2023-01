'Espejo Público' contacta con Feliciana, la mujer que casi pierde la vida tras el ataque de cuatro perros: "Querían comerme viva"

El ataque de cuatro perros ha dejado graves lesiones a Feliciana, una mujer de 70 años que se disponía a recoger unas verduras en su finca de Ourense cuando, de pronto, tres pit bulls y otro perro más de raza no identificada se abalanzaron sobre ella.

Este martes, Espejo Público ha contactado en directo con Feliciana que, desde su casa y con la cara amoratada y visiblemente hinchada, ha narrado cómo ocurrieron los hechos y en qué situación se encuentra ahora mismo: "No es la primera vez que estos perros atacan a alguien, pero nadie había denunciado antes".

La mujer ha apuntado, además, que había avisado de que este ataque podía producirse en cualquier momento, pues los perros mostraban una conducta bastante agresiva. "Querían comerme viva", ha agregado para recalcar, también, que la dueña de los animales acudió para intentar ayudarla, pero no podía con todos los perros y, mientras trataba de sujetar a uno, otro mordía a Feliciana en otra parte del cuerpo.

La mujer decidió quedarse tendida en el suelo, sin saber qué hacer, intentando cubrirse el cuello para que las mandíbulas de los perros no acabasen con su vida. Incluso, los animales le mordieron un ojo, rompiéndole tanto el párpado superior como el inferior y la ceja. Así, cuando acudió al hospital, los médicos que la atendieron pasaron cuatro horas cosiendo para tratar de salvarle el ojo, aunque no será hasta el próximo miércoles cuando Feliciana sabrá si podrá volver a ver por su ojo izquierdo.

Desde el plató del matinal de Antena 3, Susanna Griso, horrorizada ante el relato de Feliciana ha destacado: "Yo soy una gran defensora de los animales, pero si tú tienes un perro que ataca, tienes que tomar precauciones y no pueden ir sin bozal ni sueltos". Por su parte, Antonio Naranjo ha destacado que "más que perros peligrosos, existen dueños peligrosos". Finalmente, Feliciana ha apuntado que la dueña sigue teniendo a los perros en su casa, pues no pueden quitárselos ni tomar otras medidas hasta que no haya una resolución judicial firme.