Así será la Zona de Bajas Emisiones que se creará en Alcorcón: listado de calles y vehículos restringidos

Los municipios españoles de más de 50.000 habitantes tienen hasta el 31 de diciembre de 2023 para implementar sus zonas de bajas emisiones (ZBE) con el fin de reducir la contaminación en la atmósfera y controlar la emisión de gases de efecto invernadero. En la Comunidad de Madrid existen un total de 23 municipios que deben llevar a cabo esta medida, sin embargo, de momento solamente Rivas-Vaciamadrid y Madrid Centro han creado estas ZBE. Alcorcón es uno de esos municipios que deberá establecerlas, pero todavía se desconoce la fecha exacta en la que se pondrán en marcha.

El Ayuntamiento de Alcorcón aprobó el pasado mes de septiembre una nueva solicitud de fondos europeos para crear una zona de bajas emisiones, un nuevo itinerario para peatones adaptado en la calle Bellas Vistas y caminos escolares seguros. Uno de los más importantes es el establecimiento de las ZBE, la cual estará delimitada por las calles los Cantos, Cáceres, Cisneros, Robles, Avenida de Móstoles, Avenida de Leganés y avenida Alcalde José Aranda. En total, la zona abarcará un área aproximada de 105 hectáreas.

En concreto, se prevé la existencia de 21 puntos de acceso al interior de la zona de bajas emisiones, los cuales serán controlados con cámaras de lectura de matrículas. Los únicos autorizados a entrar en la ZBE serán las personas que vivan en la zona, los vehículos de los servicios de emergencias y municipales, servicios postales, vehículos de asistencia sanitaria y en servicio oficial, los de empresas de servicios y los vehículos empleados por personas con movilidad reducida, según destacó Noticias para Municipios.

También podrán acceder aquellos comerciantes que tengan su negocio dentro de la ZBE, los vehículos que tengan una plaza de garaje y que no sean comerciantes ni residentes y los vehículos para suministros, mudanzas y servicios de reparaciones que acudan a las comunidades de vecinos. Cabe destacar que cada uno de estos casos contará con la autorización correspondiente. Además, podrán tramitarse autorizaciones de paso para visitas.

La Zona de Bajas Emisiones contará con una señal vertical creada por la DGT la cual le permitirá a los ciudadanos saber que están aproximándose o accediendo a la zona. Esta señal indica que se encuentra prohibida la entrada a los vehículos de motor, con excepción de los vehículos que dispongan de los distintivos ambientales correspondientes.

En principio, todos los vehículos con etiqueta Cero emisiones, ECO, B y C podrán acceder a la zona. No obstante, es posible que más adelante los vehículos con pegatina B y C comiencen a sufrir algunas restricciones. Por su parte, los vehículos que no dispongan de ningún distintivo medioambiental tendrán prohibido acceder a la ZBE.

Por último, resulta importante recordar que el acceder con un vehículo no autorizado a una zona de bajas emisiones es una infracción grave. Por este motivo, los conductores podrán ser sancionados con una multa de 200 euros (la mitad si se paga en los primeros 20 días naturales). Sin embargo, esta infracción no resta puntos del carné de conducir.