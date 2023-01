Varios trabajadores intentan reparar el reactor nuclear de un submarino de la Armada británica con pegamento

Los jefes de Defensa han iniciado una investigación urgente este domingo después de que varios trabajadores de un submarino Trident de la Armada británica intentaran supuestamente arreglar los pernos rotos en la cámara de un reactor nuclear usando pegamento.

Las reparaciones se llevaron a cabo después de que las cabezas de los pernos se cortaran por un ajuste excesivo. Los empleados de Babcock, la empresa responsable del mantenimiento de la flota de barcos de Reino Unido, procedieron a utilizar pegamento para volver a unirlas, en lugar de informar del daño y perforar los ejes rotos, según The Sun.

El personal informó sobre un fallo de procedimiento, pero no dieron más detalles ni mencionaron los pernos y el pegamento utilizado previamente. Finalmente, la reparación inadecuada se descubrió durante una revisión rutinaria a bordo del HMS Vanguard.

Una catástrofe como en Chernóbil

El daño se produjo durante una remodelación y reabastecimiento de combustible en un dique seco en el puerto marítimo de Plymouth. El trabajo, que comenzó en 2015, lleva cuatro años de retraso y ha superado el presupuesto en 300 millones de libras esterlinas.

Al menos siete pernos estaban pegados. Estas piezas metálicas mantienen el aislamiento en las tuberías de refrigerante, las cuales pueden evitar una catástrofe como el accidente nuclear de Chernóbil en 1986.

Los pernos pegados fueron encontrados este mes de enero durante una revisión, antes de que los ingenieros encendieran el reactor a plena potencia por primera vez. Los investigadores están rastreando los registros para determinar cuándo sucedió esta reparación y quién fue el responsable.

Defensa exige garantías

Tras descubrirse el arreglo que habían realizado los técnicos, el secretario de Defensa, Ben Wallace, estaba furioso con Babcock por ocultarle las reparaciones y le exigió "garantías sobre el trabajo futuro". El subcapitán retirado, Ryan Ramsay, agregó que este tipo de reparaciones "hacen que uno se pregunte qué más se ha hecho mal". "Daño como este debería haber sido detectado por el control de calidad mucho antes de esta última etapa de inspección", reconoció Ramsay.

"Es una vergüenza. No se pueden tomar atajos con la energía nuclear. Los estándares son los estándares. Los estándares nucleares nunca se ven comprometidos", dijeron fuentes de la Armada a The Sun.

Las mismas fuentes aseguraron que "no había problemas de seguridad nuclear" y que el reactor no habría explotado si no se hubiera encontrado el daño.

La empresa ha tomado medidas

Por su parte, la empresa contratada, que tiene contratos multimillonarios para mantener las flotas Astute y Vanguard, insistió en que la seguridad sigue siendo su "prioridad más importante". "Cualquier problema relacionado con la calidad es una gran decepción", explicó uno de los trabajadores. "Hemos tomado medidas inmediatas para resolverlo", añadió.

Desde la empresa, confirmaron que seguirán trabajando "en estrecha colaboración" con la Armada británica "como lo hemos hecho a lo largo de este programa tan complejo y crítico".