Máximo Huerta cuenta su última conversación con Pedro Sánchez: "En lugar de mí, empezó a hablar de él, de cómo lo vería la historia"

La semana en El Hormiguero arrancó con la visita de Máximo Huerta, donde contó todos los detalles sobre la apertura de su primera librería, un nuevo proyecto del que se siente tremendamente ilusionado, y se sinceró de sus su experiencia fugaz en el Ministerio de Cultura.

Sobre lo segundo, desveló que sintió que lo "tiraron al precipicio". "Quería hacer una digestión lenta, larga y dolorosa. No me quedé más que con el maletín, que está en casa", afirmó.

Preguntado por Pablo Motos sobre si existía cierta premeditación dentro del partido para que abandonase su cargo, el escritor desveló: "Me dijeron que estuviera un mes callado y no pude defenderme".

Además, Huerta desveló su última conversación con Pedro Sánchez antes de dejar el cargo: "Subí con el coche a Moncloa, llevaba el discurso en el móvil esperando a imprimirlo", introdujo. Al llegar, tuvo que esperar en la sala durante unos instantes que se le hicieron eternos: "Me hice un selfie con un cuadro que hay en esa habitación. Me vi difuso, como estaba yo en ese momento", relató.

Cuando habló finalmente con Sánchez y le dijo que se iba, lo que no esperaba era la respuesta del presidente del Gobierno. "Lo que me resultó paradójico es que, en lugar de unas palabras para mí, empezó a hablar de él, de cómo lo vería la historia en el futuro", reveló el periodista. "Mencionó que todos acababan mal en política, poniendo el ejemplo de Zapatero, de Aznar y de González. Decía: 'de mí, ¿qué dirán?'. Me entraron ganas de decir: 'padre, que estoy hablando yo, déjeme hablar'. Bajé con unas ganas de dimitir...", señaló Huerta, ante un asombrado Motos.