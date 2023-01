La relación entre Marta Riesco y Antonio David se afianza cada vez más. Contra viento y marea, la pareja ha asentado su historia de amor e incluso han ido dando pasos importantes, como un nuevo piso en Málaga que acaban de estrenar.

Y es que la pareja vive a caballo entre la ciudad andaluza y Madrid, en un ático muy cercano a las instalaciones de Telecinco. Ha sido la propia reportera la que ahora ha querido enseñar algunos detalles del mismo. También de su decoración, y, de paso, ha revelado la virtud más desconocida de su chico.

"Mi casa en un principio estaba pensada solo para mí, pero, evidentemente, consensuo con mi pareja la decoración porque vivimos los dos y es importante para los dos estar de acuerdo en las cosas. Aunque a veces, me hago caso a mí misma", asegura Marta en Mtmad.

Entonces, revela el gusto de Antonio David por la decoración. "Mi pareja decora mucho mejor que yo, lo que pasa que yo tengo un estilo muy personal", asegura.

Y se explica. "Mi estilo es nunca está de más poner cosas y eso de que lo sencillo es lo mejor, para mí, nada que ver. A mí me gustan las cosas decoradas, me gustan los colores, me gusta mezclar, me gusta la alegría en la casa. No me gusta tener una casa minimalista y discreta. No soy de esa clase de decoradora de interiores".