Manuel rompe a llorar al ver las imágenes de Lydia con Miguel, en 'La isla de las tentaciones 6'

En la entrega de este lunes de La isla de las tentaciones 6, los espectadores pudieron ver como Sandra Barneda acudió a la villa de los chicos para anunciarles que tenía imágenes de la primera fiesta en la villa de las chicas.

Uno de los primeros que cogió la tablet de la presentadora fue Manuel, que pudo ver imágenes de Lydia, su novia, hablando con Miguel muy juntos en la piscina en actitud cariñosa.

El joven quedó impactado al verlas: "A mi novia le gusta ese chico. La conozco muchísimo. Le gusta porque ella no es así con nadie que no sea yo, no es nada cariñosa. Yo sí que soy mucho más abierto. Creo que se está dejando llevar...", afirmó el futbolista.

Y añadió que "no tengo palabras para describir lo que he visto, de mi amuleto, de mi todo, de mi Lydia, en ningún momento habría imaginado que pudiese conectar con alguien tan pronto".

Pero, lo que no sabía Manuel es que en realidad ella no estaba tonteando con Miguel, pero el tiro de cámara del programa hacía que pareciera que ambos estaban más cerca de lo que en realidad era.

No obstante, las imágenes calaron en la moral del de Benidorm, que seguía sin entender la actitud de su novia con el tentador.