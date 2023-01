Sofía Álvarez de Eulate se enfrentará a Pablo Díaz en la final del 'Duelo de Campeones' de 'Pasapalabra'

El pasado viernes, Pablo Díaz logró vencer a Nacho Mangut en la primera semifinal del Duelo de Campeones de Pasapalabra, consiguiendo alcanzar la final del torneo.

Este lunes se decidió entre Sofía Álvarez de Eulate y Jero Hernández quién sería la o el rival del campeón canario en la final de este martes. Al final, fue la vasca la vencedora y quien se disputará los 50.000 euros de premio con Pablo.

¡Sofía y @Jero_Hernandez se baten en duelo en esta última semifinal! ¿Quién os gustaría que se enfrentase mañana a @pablodiazviolin en la final? 💪 #PasapalabraCampeones

El salmantino fue el primero en responder a las preguntas de Roberto Leal en los 156 segundos acumulados durante el programa del día. A los 5 aciertos, pasó palabra.

Sofía, por su parte, contó con 144 segundos, de los que consumió 21 para contestar 4 preguntas antes de decidir devolverle el turno a su adversario del día.

La vasca acabó la primera vuelta antes que su rival, logrando 21 aciertos, ningún fallo y quedándole 33 segundos por delante. Jero, por su parte, logró 20 aciertos en la primera vuelta, quedándole 40 para las 5 que le quedaban.

Sofía y Jero, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Ambos empataron a 22 aciertos, pero con varios segundos de diferencia en sus marcadores. Mientras que Sofía tenía 26, a Jero todavía le quedaban 33.

La concursante no lo vio claro y prefirió plantarse antes que equivocarse: "No sabía qué decir. Creo que me voy a quedar corta, pero es que me ha dado miedo", reconoció.

El salmantino continuó jugando y decidió jugársela en la F, fallando la respuesta y sirviéndole en bandeja la victoria a su adversaria. Jero continuó jugando, contestando mal la Ñ y la S, quedando eliminado.