Massiel se emociona en 'Plan de tarde' y lanza un alegato a favor de la sanidad pública: "Tiene que ser universal"

Esta es una semana especial para los eurofans españoles, pues se celebran las dos semifinales (martes y jueves) y la final (sábado) del Benidorm Fest 2023. Por este motivo, Massiel, ganadora de Eurovisión en 1968, acudió este domingo a Plan de tarde, el programa de las tardes de Toñi Moreno en La 1.

La intérprete de La, la, la estuvo hablando sobre la vestimenta cómoda con la que había acudido a plató y también contó que no estaba abierta al amor. Pero, en un momento dado, decidió hacer un alegato centrándose en la sanidad pública.

"Hay muchísima huelga ahora con esto de la sanidad. La sanidad tiene que ser universal, tenemos que tener muchas mejores ofertas laborales para que no se vaya la gente", declaró la cantante.

Toñi Moreno recibió a Massiel en su segmento

"Es muy difícil el momento que estamos viviendo. Yo soy de las afortunadas que ha podido tener acceso a la sanidad privada porque he podido pagar siempre una compañía, pero desde aquí...", añadió y empezó a emocionarse. Entonces, se secó las lágrimas y le dio las gracias a los doctores del Hospital Oncológico de Sanchinarro, que están tratando a una persona cercana a ella.

Toñi Moreno, aprovechando el tema, le preguntó por su salud: "Tengo degeneración macular". "Soy la tuerta más famosa de España", se rio la artista.

La invitada aprovechó para volver a dar las gracias "al jefe de Oftalmología del Hospital Can Misses", pues antes ella "tenía un 20% de visión" y ahora tiene casi "un 50% solo en un ojo". "En el otro, si me tapo, no te veo, veo los colorines. Podría andar con bastón. Pero vamos, estoy cojonuda", añadió.