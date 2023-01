Tu horóscopo diario: martes 31 de enero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 31 de enero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La semana ha comenzado con un talante batallador, pero el día de hoy va a ser mejor, las cosas serán más fáciles para ti y las realizaciones se alcanzarán con mayor comodidad o se percibirán con mayor claridad. Sin duda te espera un día favorable en los asuntos laborales y sociales, y también estarás optimista y animado.

Tauro

Hoy te vas a mover con bastante prudencia en lo que se refiere al trabajo y las finanzas, y te pensarás todo muy bien antes de dar ningún paso. Aunque, por otro lado, todo indica que el día transcurrirá de manera favorable, constructiva y fructífera, tal vez no haga falta que tomes tantas precauciones, nada te va a amenazar.

Géminis

Ten cuidado con confiar demasiado en tus amigos. Sabes mejor que nadie establecer relaciones sociales y te mueves como pez en el agua entre la gente. Tienes muchos conocidos, pero pocos amigos en realidad, por eso debes actuar con prudencia y no dar demasiada confianza a quien no sabes si en realidad se la merecería.

Cáncer

Hay momentos en los que despliegas una enorme actividad y luchas como un jabato por cosas que en realidad tienen poca o ninguna importancia, mientras que tiendes a mostrarte pasivo o incluso a eludir aquellos asuntos que sí son verdaderamente importantes o graves. Ahora es el momento de cambiar, recibirás ayudas.

Leo

Una de las personas que más quieres te va a dar una gran alegría en el día de hoy, tal vez tu pareja o un hijo, algo que no te esperas y por ello te alegrará aún más. Y si esto se produjera en tu trabajo se trataría de conseguir algo que deseabas desde un punto de vista muy personal, lo cierto es que algo feliz se acerca a tu vida.

Virgo

Tienes que romper con un pasado relacionado con tu vida íntima, solo así encontrarás la paz y ganarás el futuro. Debes dejar atrás las vivencias dolorosas porque cada vez se acerca más el momento de avanzar y enfrentarte a nuevas oportunidades de ser feliz. Algo está muriendo en ti o en tu destino, pero va a ser para bien.

Libra

A veces se adueñan de ti las emociones o sentimientos negativos o melancólicos, incluso aunque no haya una razón clara para ello, y hoy va a ser uno de esos días porque te vendrán a la mente recuerdos dolorosos del pasado. Sin embargo, debes salir de ese bucle destructivo porque nuevas oportunidades se acercan a tu vida.

Escorpio

Todos los tránsitos planetarios indican que estás en un buen momento y tus esfuerzos van a dar el fruto que esperas e incluso más del que esperas, sobre todo en los asuntos laborales y materiales, pero sin descartar también otros ámbitos más íntimos y personales. Hoy tendrás un día bastante positivo aunque rico en tensiones.

Sagitario

El día va a empezar para ti con mucha crispación, tendrás la sensación de navegar con el viento en contra. Sin embargo, todo va a cambiar radicalmente para bien según avance la jornada hasta que finalmente te encontrarás un importante éxito o una gran alegría relacionados con el dinero u otros asuntos de carácter material.

Capricornio

La vida te va a hacer justicia, ayer ya lo veíamos y hoy debemos insistir en ello, sobre todo porque vas a conseguir cosas por las que llevas mucho tiempo luchando y has tenido que realizar dolorosos sacrificios. Durante mucho tiempo has sembrado, y a veces lo has hecho en las peores condiciones, ahora llega la hora de recoger.

Acuario

Hoy te espera un día especialmente feliz y exitoso, muy diferente a los últimos días que han tenido grandes claroscuros. Pero tú eres diferente y también tu destino suele ser diferente, si antes creíste que la vida te había acorralado, ahora vas a ver como encuentras una situación mucho más favorable y el destino realiza tus deseos.

Piscis

Debes conducirte con prudencia en el trabajo, los negocios y aquellos otros asuntos mundanos que tengas que abordar. No te fíes demasiado de que todo parezca ir bien porque te rondan peligros o enemigos que no tienes a la vista, pero si hoy piensas varias veces las cosas antes de hacerlas al final tendrás un día muy satisfactorio.