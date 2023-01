Tras más de medio año hablándose de un divorcio entre Ortega Cano y Ana María Aldón, hace semanas que se confirmó la separación. Pero no fue hasta este viernes cuando se confirmó que ya habían firmado los papeles. Sin embargo, a la hora de informar sobre este asunto, parece que no a todos les gusta como algunos programas están hablando de ello.

Paloma García-Pelayo fue quien reveló que el divorcio ya era firme el viernes en El programa de Ana Rosa, algo que ocasionó cierto enfado este fin de semana en Fiesta, espacio donde colabora Ana María Aldón.

"Yo no se lo había contado ni a mi hija, ni siquiera lo sabían mis hermanos. Yo puedo asegurar que de mi boca no ha salido esa información", se justificó la protagonista. "Yo creo que podrías habérnoslo contado con toda naturalidad. 'Mira Emma, me he divorciado, pero prefiero no hablarlo', y listo", le respondió Emma García.

Pero, durante el fin de semana, también hablaron del torero, del cual aseguraron que había mejorado físicamente y estaba saliendo más con amigas. "Ortega Cano está mejor sin Ana María", fue el título que pusieron en el faldón del programa.

Estas palabras no gustaron nada a Gema Aldón, hija de la diseñadora, quien mostró su desacuerdo en sus stories de Instagram. "Titular incorrecto", escribió. "El orden de los nombres no es correcto", añadió, refiriéndose a que en realidad es su madre la que "está mejor" sin el diestro. "Lo siento, pero si me callo me salen subtítulos".