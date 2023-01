La guerra entre Shakira y Piqué podría recrudecerse el próximo mes de febrero, cuando está previsto que la colombiana saque al mercado un nuevo single. Una colaboración con Karol G mediante la que, al parecer, pretende seguir avivando un fuego que no se apaga.

Piqué se toma con humor fingido este nuevo desafío. 20minutos ha podido saber que está siguiendo los consejos de su madre, a quien acude cada vez que piensa que las arenas movedizas podrían engullirle. Montserrat Bernabeu le calma y le asesora desde una tranquilidad envidiable. No quiere que Gerard se enrede en confirmaciones ni desmentidos y mucho menos empiece una guerra mediática contra la madre de sus hijos.

No cabe duda de que la familia ha cerrado filas en torno a él, pero también acoge a Clara Chía. No hay fisuras. Allende nuestras fronteras, se ha hecho viral una fotografía de Piqué y Clara en una farmacia. Quien la ha divulgado asegura que el deportista y su novia acudieron al local para comprar una prueba de embarazo. Datan la imagen a principios del mes de enero. Nada de lo explicado corresponde con la realidad, pues la imagen fue tomada en septiembre y no adquirieron ese producto.

Tampoco parecen muy creíbles las teorías que apuntan a una aproximación entre Shakira y Piqué. Fuentes de toda solvencia afirman que la tensión es más que evidente entre ellos. Evitan encontrarse y, si lo hacen durante la entrega de los hijos que tienen en común, la frialdad es más que patente.

Los pequeños son conscientes de que la situación entre ellos es muy complicada, pero es totalmente incierto que se hayan posicionado de uno u otro bando.

Para Piqué y Shakira, sus hijos son lo más importante e intentan que las circunstancias le afecten lo menos posible. Son padres por encima de cualquier otra cuestión. Por eso no les costó demasiado llegar a un acuerdo para poder disfrutar de su compañía durante el mayor tiempo posible.

"Cuando son fechas tan señaladas como cumpleaños, los dos acordaron a través de los abogados que la mitad del día lo pasaría con uno y la otra mitad con el otro", explican a 20minutos. Los escollos que surgieron durante la negociación no guardaban relación con los menores.