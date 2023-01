Kiko Matamoros sufre una subida de tensión en 'Sálvame' y lo llevan al hospital: "Le ha cambiado la cara al hablar con el director"

Este lunes, Sálvame abría con una noticia que podría afectar a la boda entre Kiko Matamoros y Marta López Álamo: cuatro colaboradores del programa tendrían información que iban a compartir en la tertulia. Sin embargo, Matamoros parece haberse visto sobrepasado por el tema y ha sufrido una subida de tensión.

Lejos de reaccionar como de costumbre, y de "remar a favor del programa", como han defendido sus compañeros, el colaborador habría vivido la situación de forma muy nerviosa, al poder recibir una información que podría cambiar su relación.

Y así se ha visto al volver de publicidad, cuando los tertulianos han comentado la salida del compañero por no encontrarse bien. "No los he escuchado, pero le ha cambiado la cara al hablar con el director", ha señalado Lydia Lozano.

Los colaboradores han especulado sobre la razón de esa subida de tensión, y han defendido que todo apuntaría a que la información que no se había dado todavía podría afectar directamente a su prometida Marta López, y así lo habría intuido Matamoros.

"Ha subido una considerable sufrida de tensión. Después de realizarle un electro con resultados no muy claros, han concluido que debe ir al hospital", ha informado Terelu Campos a la vuelta de una de las pausas de publicidad.

"Estoy impresionada, porque siempre ha aguantado las embestidas que ha recibido de todo tipo", ha expresado Laura Fa. Han hablado entonces con el director. "Se ha reunido con Kiko cuando estaban en el servicio médico y le ha dado toda la información", ha anunciado la presentadora.

Aunque la subida de tensión ha sido anterior a conocer todos los detalles del tema, el colaborador podría haber intuido la información. Los tertulianos han asegurado no haberle visto nunca así.

En mitad de la conversación, Marta López Álamo ha escrito a Terelu Campos: "Kiko es hipertenso: está dejando de fumar. Aparte, es muy sensible y todo le afecta mucho, pero nosotros estamos muy bien". Desde el plató, le han mandado un beso a su compañero.