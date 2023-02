Las personas con discapacidad intelectual son capaces de desarrollar una actividad profesional. Merecen una oportunidad laboral para demostrar sus aptitudes; la necesitan para potenciar sus habilidades, y los Centros Especiales de Empleo les dan esta posibilidad. Estas empresas, cuyo objetivo principal es emplear a trabajadores con discapacidad y facilitar, a su vez, su incorporación a centros ordinarios de trabajo, ayudan a la integración de estas personas en el mercado laboral y aseguran que tengan un trabajo remunerado que les permita desarrollar un proyecto vital y ser independientes, en la medida de lo posible.

La Fundación Roig Alfonso de la Comunidad Valenciana gestiona uno de estos centros, que emplea a una veintena de personas con discapacidad intelectual de todas las edades. Enmarcados dentro del sector azulejero, sus principales clientes son Pamesa Cerámica y Mercadona. Para ellos elaboran los murales que decoran la sección de pescadería de las tiendas y que todo el mundo reconoce.

En total, Mercadona cuenta con más de un millar de personas con discapacidad intelectual de cerca de 30 fundaciones para la elaboración de estos murales, en los que el pasado año se invirtió medio millón de euros. "Pusimos en marcha este proyecto en 2011 junto a Pamesa Cerámica con la finalidad de ofrecer a estas personas una formación y empleo, a la vez de potenciar capacidades tan relevantes como el trabajo en equipo y la concentración", asegura Paula Llop, directora de Responsabilidad Social de Mercadona.

Los murales de la sección de pescadería de sus tiendas están diseñados con la técnica trencadís, un tipo de mosaico realizado con fragmentos irregulares de cerámica unidos con argamasa; un método creado por el célebre arquitecto catalán Antonio Gaudí. "El diseño ha ido variando acorde a la estética de los supermercados Mercadona. Al poner en marcha el modelo de 'Tienda Eficiente' a finales de 2016, el mural se amplió y se optó por la combinación de colores azules y grises", señala Llop.

Mari Carmen, Jesús y Roberto, tres artistas

Mari Carmen, de 41 años, y los gemelos Jesús y Roberto, de 38, son tres de los artistas que están detrás de la creación de estos murales. Cada día acuden al Centro Especial de Empleo de la Fundación Roig Alfonso de la Comunidad Valenciana, situado en Bétera (Valencia) donde, aseguran, "somos un equipo, como una familia".

Su discapacidad intelectual no les impide desarrollar una actividad profesional desde hace más de una veintena de años. "Llevo trabajando aquí casi cuatro años, pero he estado en otros cinco Centros Especiales de Empleo antes. En total, llevo 23 años cotizados y me muevo en el mundo laboral bien", asegura Mari Carmen. De lunes a viernes, se encargan de labores de mallado y de la elaboración de los murales para Mercadona y Pamesa Cerámica, un trabajo que, afirman, les "gusta mucho realizar". "Es un desafío interesante todos los días porque te retas a ti mismo a mejorar como equipo", asegura Roberto.

Un trabajo que, además de creativo y totalmente artesanal, promueve la economía circular, ya que son piezas de cerámica que de otro modo no se podrían utilizar y se convertirían en desecho. "Primero, los centros reciben los pedazos rotos. Los usuarios limpian, clasifican y marcan las piezas que compondrán los murales. Seguidamente, se van encajando las piezas sobre una plantilla dibujada hasta formar el mosaico, para después encolar la pieza global con la ayuda de una malla. Tras haberse secado, se numera y divide el mosaico en distintos módulos, tarea que ayuda al montaje en la tienda. Finalmente, se empaquetan los módulos y Pamesa Cerámica los recoge y traslada a la tienda", explica la directora de Responsabilidad Social de Mercadona.

De todas estas tareas, Mari Carmen admite preferir "encajar", mientras que a los hermanos les encanta "la variedad, hacer muchas cosas distintas". "Es como montar un puzle, cada uno es diferente y tiene una manera de pensar diferente", afirma Jesús.

Mejorar el trabajo en equipo y sentirse útiles

Para aprender a elaborar estos murales, todos los trabajadores tuvieron una formación. Ahora, si echan la vista atrás, admiten haber "mejorado mucho con los años, sobre todo, la concentración y el trabajo en equipo". Para realizar el trabajo de forma correcta, aseguran, "es muy importante la comunicación entre todos, porque si no puede haber fallos".

Por su parte, Llop afirma que, "a través de este trabajo, desarrollan destrezas y habilidades como la concentración, la coordinación, habilidades motrices, capacidad espacial y también competencias como el trabajo en equipo, el compromiso, la perseverancia y la constancia, entre otras". "Lo más gratificante es que nos demuestran que son capaces de realizar un trabajo bien hecho. Se esfuerzan día a día por aprender y mejorar, salvando aquellas dificultades que se puedan encontrar por el camino. Están muy orgullosos de que su trabajo sea valorado, lo que les hace sentirse a la vez importantes y necesarios", añade.

Su integración en el mundo laboral es muy importante tanto para su autoestima como para el conjunto de la sociedad. "Cada día nos superamos a nosotros mismos y demostramos a la gente que somos capaces de todo, de sacar adelante todo lo que nos propongamos. Como unos campeones", señala Mari Carmen. "Queremos superar el estigma que nos han puesto y que no merecemos. Invitamos a toda la gente que dude a que vengan a la fundación y vean con sus propios ojos que sabemos trabajar muy bien", comenta Jesús. "No puedes juzgar a un libro solo por la portada, tienes que ver el contenido, porque lo importante de todo esto es que la gente tiene que evolucionar para adelante y comprender que hay gente que necesita que lo ayuden", añade Roberto.

Por ello, estos tres artistas demandan, con gran convicción, que otras grandes empresas como Mercadona empleen también a personas con discapacidad intelectual: "Invitamos a otras compañías a que compren nuestros productos, que además son de gran calidad".

Además, aseguran, es importante que el trabajo sea remunerado. "Si no, yo no me hubiera sacado el carnet de coche o no tendría coche. Hoy en día, si no tienes trabajo no puedes hacer nada", señala Mari Carmen. "El trabajo nos da independencia económica y bienestar, nos sentimos realizados. Tenemos que seguir adelante y, con el dinero, podemos comprar nuestras cositas y dar una propina a los sobrinos", afirma Roberto.

La construcción y mantenimiento de jardines urbanos

Mercadona colabora con más de 5.000 personas con discapacidad intelectual, entre trabajadoras y trabajadores de la propia empresa y de sus distintos proyectos con Centros Especiales de Empleo. Además de los murales, la compañía desarrolla desde 2016 una segunda línea de trabajo con la Fundación Capacis: la elaboración de cubiertas y jardines verticales. "El proyecto surge para aprovechar espacios en tiendas integradas en barrios y fomentar así la buena relación y convivencia con sus vecinos, aportar beneficios medioambientales en el entorno y favorecer el acceso al empleo de personas con discapacidad, pues son ellas quienes se encargan de la construcción, mantenimiento y conservación de estos espacios", explica Paula Llop.

"El resultado tras todos estos años es muy positivo, pues desde que se comenzaran a implantar estos jardines urbanos se ha ampliado el número de cubiertas ajardinadas, jardines y muros verticales en más de una veintena de tiendas de España y Portugal, aunque el mayor volumen se concentra en la provincia de Madrid", añade la directora de Responsabilidad Social de Mercadona.

Los dos proyectos que desarrolla la compañía con personas con discapacidad intelectual, asegura, tienen una gran acogida por parte de los clientes del supermercado, a quienes llaman "jefes". "Los jardines urbanos son elementos muy apreciados por los vecinos de las zonas próximas de las tiendas, ya no solo por ser visualmente muy atractivos, sino porque estos espacios verdes ayudan a reducir la contaminación de los lugares en los que se integran", comenta Llop.

"En el caso de los murales de trencadís, es mucho más visible porque es un elemento presente en todas las tiendas y los 'jefes' disfrutan de estas obras de arte en su compra diaria. Además, todos ellos incluyen una pequeña placa en la que se indica la asociación o centro ocupacional encargado de elaborarlo", explica. Mari Carmen, Jesús y Roberto, por su parte, aseguran que la gente les dice "que son una obra de arte". "Nosotros, cuando los vimos, sentimos un orgullo muy grande", comenta Jesús. "Nos sentimos muy felices viendo nuestro trabajo terminado", añade Mari Carmen.

Apuesta por la accesibilidad en sus tiendas

Además de estos proyectos, desde Mercadona consideran esencial la accesibilidad de personas con discapacidad a sus establecimientos, a través de su modelo de 'Tienda Eficiente'. "El exterior de las tiendas cuenta con aparcamiento para clientes con discapacidad e itinerario peatonal y en las fachadas se evita cualquier saliente. Por otro lado, en el interior tenemos pasillos amplios, suelos antideslizantes, bancos en la entrada y lavabos accesibles. Asimismo, los mostradores, la máquina cortadora de pan, los armarios de congelado y las taquillas de la entrada se encuentran a una altura accesible para los clientes con silla de ruedas. También se dispone de carros adaptados, que todos los 'jefes' que lo necesitan pueden solicitar al personal de la tienda", explica Llop.

En cuanto a discapacidades visuales, señala, "en la línea de cajas hay columnas diferenciables con espejos o distinto color, al igual que estas personas pueden hacer uso de ascensores con pulsadores en braille en las tiendas con varias plantas".

Mercadona mantiene una firme apuesta por la creación de proyectos que supongan el acceso al mundo laboral y la formación de personas con discapacidad intelectual. "Nuestra política se basa en el respeto a la igualdad y la diversidad, al igual que nuestro objetivo es 'ser una empresa que la sociedad quiera que exista y sienta orgullo de ella'. Por tanto, y puesto que una de las máximas de la empresa es 'hechos y no palabras', la forma más coherente de actuar es desarrollando acciones dentro de nuestro negocio que corroboren estos valores", afirma la directora de Responsabilidad Social de la compañía.

En un paso más en su apuesta por la integración laboral de personas con discapacidad, Fundación ONCE y Mercadona firmaron en 2019 un convenio de colaboración por el que se comprometieron a trabajar conjuntamente para mejorar la inclusión de estas personas. Esta colaboración es de carácter anual y se ha ido renovando de forma automática a lo largo de este tiempo, hasta un máximo de cinco años.