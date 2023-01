Kiko Rivera vuelve a trabajar como DJ meses después de sufrir un ictus

Kiko Rivera ha vuelto al trabajo por primera vez tras el ictus que sufrió hace unos meses. El hijo de Isabel Pantoja ha elegido la discoteca La posada, en Lebrija, para volver a hacer de DJ.

El artista hizo vibrar a todos los asistentes con sus temas, por ello, no dudó en agradecer a todos sus asistentes con una publicación en Instagram. En un vídeo donde se muestra cómo fue la noche ha escrito un emotivo mensaje: "Gracias por la noche de ayer Lebrija. Un público y Un ambiente genial, un sitio que recomiendo 100%. Espero volver muy pronto. Gracias por darme ese calor en la primera del año se viene un año muy bonito y espero que lo disfrutemos juntos. No paramos y no queremos para. ¡Viva la Música!".

El hijo de la folclórica ha vuelto con más fuerza que nunca al mundo del ocio nocturno. Como ya venía anunciado varias semanas en sus redes sociales, Kiko está ilusionado y listo para a seguir adelante con su carrera como DJ, y prueba de ello todos los comentarios de sus fans felices de su regreso.

Kiko se encuentra recuperándose poco a poco después de uno de los mayores sustos de su vida. Actualmente, su familia y su trabajo son sus dos mayores pilares que le ayudan a seguir adelante y mejorar diariamente.