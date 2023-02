El polémico estándar de los pastores alemanes de exposición y la inclinación extrema de su lomo

Poco podían imaginarse a comienzos del siglo XIX, cuando se desarrolló la raza del pastor alemán procedente de un grupo de perros pastores de aspecto lobuno utilizados en el país germano, que casi 125 años después, esos animales de figura moderadamente estilizada, con una grupa recta y miembros sólidos, se verían afectados por una estética exagerada con un alto potencial de afectar negativamente a su salud general.

Hablamos de ejemplares de la línea de belleza o de exposición de esta emblemática raza canina. En contrapartida, también existe la línea de trabajo, que conserva las características de aquellos primeros pastores alemanes con una espalda recta y más ligeros.

Además de mostrar una inclinación en la parte posterior, la línea del pastor alemán de belleza ha sufrido otros cambios y la raza moderna es más grande que sus antepasados e, incluso, que de los ejemplares procedentes de líneas de trabajo, pese a estar hablando de la misma raza.

Aunque el debate sobre los extremismos impuestos a algunas razas caninas viene de lejos y es un tema recurrente, con los pastores alemanes en particular la alarma saltó, a nivel mundial, en 2016, cuando un pastor alemán con evidentes dificultades para caminar y mantenerse estable, ganó el primer premio al mejor ejemplar (Best in show) en la exposición canina internacional Crufts, la más famosa del Reino Unido y que se viene realizando, anualmente, desde 1891. Las imágenes del ring causaron un clamor popular y se acusó tanto a sus tutores como a la organización canina de maltrato animal. The Kennel Club, como respuesta, dictó una nueva norma bajo la cual solo podrán participar pastores alemanes que muestren un aspecto equilibrado y capaces de permanecer de pie sin que les cedan los miembros posteriores, además de iniciar un plan de salud y conservación de la raza que, quizá, llegaba con cierto retraso.

¿Estos extremismos están promovidos por las asociaciones caninas?

En el estándar redactado por la Federación Canina Internacional se indica que “la grupa debe ser larga, inclinada ligeramente (aproximadamente 23 grados de la línea horizontal) y continuar hacia la base de la cola sin interrupción”. En el Kennel Club americano, su estándar exige “grupa larga y gradualmente inclinada” y la organización The Kennel Club inglesa redacta que “la grupa ligeramente inclinada y sin ruptura en la línea superior se funde imperceptiblemente con la inserción de la cola”.

Entonces, ¿por qué vemos pastores alemanes con una inclinación (o caída, como se denomina en el mundo canino de exposición) tan abrupta y claramente extrema? El contenido de los estándares es lo suficientemente ambiguo e impreciso para que termine siendo una decisión personal del juez canino de conformidad o belleza que juzga a los perros participantes. Muchos de ellos se basan en una percepción de la estética que valora una inclinación del lomo muy acusada por delante de la funcionalidad o de un aspecto general naturalmente saludable.

Un pastor alemán con pedigrí, en 1957. Jac Brun. Dominio público.

Por otro lado, la postura se potencia en el momento de la exhibición ante el juez, como puede apreciarse en el vídeo a continuación, y es habitual que los tutores de los pastores alemanes de exposición coloquen al perro para que las patas delanteras estén rectas y paralelas desde todos los ángulos y se estira hacia atrás la pata exterior trasera, para favorecer visualmente la caída o inclinación del lomo.

En un estudio realizado en 2020 por veterinarios de la Universidad de Surrey, encontraron que los pastores alemanes de la línea de belleza que presentan estas espaldas inclinadas, soportan más peso en sus patas traseras y además experimentan una asimetría en el movimiento. Este estudio, accesible desde aquí, fue financiado por The Kennel Club, cabe señalar.

La postura forzada y anormal de esta inclinación anatómica puede provocarles grandes dificultades para realizar actividades físicas o algo tan cotidiano como subir escaleras. Por otro lado, al cargar más peso en sus extremidades posteriores, tienen mayor riesgo de padecer artritis, al causarles inflamación en sus patas traseras. En los casos más extremos, la presión por la curvatura de la columna es tal que hace que sea el corvejón (el tobillo canino) y no los pies los que se apoyen en el suelo.

Desde organizaciones de salud y bienestar animal como La Fundación Ortopédica para Animales (OFA), la Federación de Universidades para el Bienestar Animal (UFAW) o la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA) se reclama que las asociaciones caninas modifiquen sus estándares para eliminar estas condiciones físicas por razones estéticas y que pueden afectar a la salud de los pastores alemanes de exposición.