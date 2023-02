Así es el scottish terrier, un perro de vivaz personalidad, fuerte, duro e independiente

Esta raza desarrollada en las tierras altas de Escocia surgió, inicialmente, para ayudar en la caza de roedores, tejones y zorros. Como ha sucedido con muchas razas a lo largo de los siglos y los cambios funcionales por los que han pasado, además de variar el modo en el que nos relacionamos con los perros, en ocasiones resulta imposible rastrear el origen específico de una raza. El scottish pertenece al grupo de las cinco razas terrier de talla pequeña creadas en esta escarpada región del Reino Unido y que se agruparon bajo el nombre genérico de skye terrier, donde se incluían la que hoy nos ocupa, la raza dandie dinmont, los west highland, el cairn terrier y el propio sky terrier. Cabe señalar que ya existían diferencias fenotípicas o de aspecto entre todas ellas, pero no fue hasta bien entrado el siglo XIX y el surgimiento del movimiento cinológico, cuando los expertos asentaron los diferentes estándares para cada una de estas razas y les otorgaron un nombre individual. Sabemos, por los documentos históricos conservados, que ya en el siglo XVII existía un perro escocés que se describe con la apariencia que muestran los scottish terrier o, como poco, fueron los precursores de la raza actual. Siendo algo inusual en el mundo de la cría selectiva, los scottish terrier apenas han variado su aspecto en los últimos 145 años.

Este perro de mirada brillante y expresión inteligente tuvo a su favor un factor importante: ser una de las razas favoritas de Sewallis Evelyn Shirley, el fundador y primer presidente de la organización canina más vieja del mundo, The Kennel Club, fundada en 1873, y que trabajó, personalmente, en la redacción del primer estándar.

Como curiosidad, es la raza de perro que más se ha repetido en la Casa Blanca, pese a no haber tenido nunca un pico de popularidad destacable, conviviendo junto a los presidentes Roosevelt, Eisenhower y George W. Bush.

Instinto protector, mirada inteligente, alegres y tozudos

Pese a ser un perro de extremidades cortas, es una raza muy ágil y de gran actividad, por lo que necesita un entorno que le proporcione el ejercicio y la estimulación ambiental que requieren. Su carácter, fuerte, alerta y de gran determinación, le ha valido el apodo de “el intransigente”. Necesitan una sociabilización temprana para que no desarrollen problemas de conducta y en particular territorialidad con otros perros. Por la misma razón, si un scottish terrier va a convivir con gatos u otros pequeños animales, debe realizarse una adaptación ya que, por sus orígenes cazadores, hasta las líneas de compañía pueden mostrar una predisposición instintiva a perseguir a estos animales domésticos. No es una raza recomendable para la convivencia con niños muy pequeños. En un hogar adecuado, los scottish terrier son muy cariñosos con su familia y muestran un alto nivel de naturaleza protectora.

Poseen un pelo duro, áspero y rígido y un subpelo corto, que necesita un cuidado quincenal mediante cepillados y se les pueden realizar cortes estacionales bajo manos de profesionales en peluquería canina.

Para ampliar información y localizar criadores oficiales que garanticen líneas sanas sin enfermedades congénitas se puede contactar con el Club Español de Terriers. Recomendamos que se valore la adopción responsable y meditada de un perro con o sin raza de algún albergue, perrera municipal o protectora que necesitan, de forma más imperiosa, un buen hogar.