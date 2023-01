Zoe Bayona, de 'LIDLT 4', rompe con Josué: "Él se piensa que todo está maravilloso, se va a enterar de esto a la vez que vosotros"

Zoe Bayona y Josué Bernal, pareja que participó en la cuarta edición de La Isla de las Tentaciones, se han separado tras dos años y medio de noviazgo, tal y como ella misma ha hecho público a través de sus redes sociales. Después de varias rupturas y reconciliaciones tras su paso por el reality, parece ser que todo ha llegado a su fin.

La influencer compartió un vídeo en TikTok en forma de "comunicado oficial", en el que ponía al día a sus seguidores de la decisión que había tomado al respecto de su relación, con el fin de evitar especulaciones al respecto. "Mi vida ha dado un giro radical por una serie de acontecimientos que ya me veía venir aunque quería pensar que no, que no volvería a pasar y que todo estaba yendo genial y maravilloso", fueron sus primeras declaraciones.

"Esta persona se va a enterar a la misma vez que vosotros de todo lo que está sucediendo, si ve el vídeo. Él se piensa que todo está maravilloso y que todo está bien y que cada uno por su lado, pero yo estos últimos cuatro días he estado muy mal", expuso la joven dejando saber que Josué no sabe nada al respecto.

@zoembabayona Antes de que la gente empiece a hablar de mi vida, prefiero contároslo yo. ❤️‍🩹 ♬ sonido original - Zoe Mba Bayona

"Estos últimos cuatro días he estado en casa de una amiga porque han pasado unas cosas y no quería estar en mi casa compartiendo espacio con esa persona (Josué)", prosiguió relatando la influencer, quien decidió volver a su hogar en el momento en el que su ex pareja no estaba allí.

La joven dejó claro que piensa abandonar su domicilio porque se siente bien en él a pesar de su ruptura y como alternativa prefiere tener a Josué como compañero de piso. "Lo que va a pasar es que esta persona, que hasta entonces era mi pareja, se va a convertir en mi compañero de piso durante una temporada hasta que encuentre un nuevo hogar", desveló.

La influencer también reveló que ha sufrido mucho en su relación y que le ha afectado a su trabajo también y es la razón por la que ha decidido poner tierra de por medio y terminar su relación con el que fuera tronista de MyHyV.