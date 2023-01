En los últimos días, los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia publicada por el periodista mexicano Fabián Lavalle, quien aseguró que Enrique Ponce y Luis Miguel habían protagonizado un altercado en un restaurante de Madrid donde, incluso, había tenido que intervenir la seguridad privada del cantante.

Tras asegurar que la información sería puesta en cuarentena a la espera de las imágenes que Lavalle aseguró que podría conseguir para demostrar los hechos, este lunes, Antonio Rossi ha comentado el caso en el Club Social de El programa de Ana Rosa.

Así, el periodista del matinal de Telecinco ha destacado: "Enrique Ponce niega rotundamente la bronca. No solo niega la bronca, sino que dice que no ve a Luis Miguel, y así me lo transmitió el viernes, desde antes de la pandemia".

"Es más, le es indiferente la relación de Luis Miguel con su exmujer y sospecha, ahora, que la relación de Luis Miguel con él era para estar cerca de Paloma. No es que fuera una amistad profunda y su relación con Ana Soria está mejor que nunca. Considera que no ha sido un amigo y que, a lo mejor, se acercaba para estar cerca de Paloma", ha agregado Rossi.

"La última vez que Ponce vio a Luis Miguel no existía el Covid. Además, ni siquiera estaba en Madrid. No es que estuviera aquí con su chica, casualmente estuviera en un restaurante al que fuera Luis Miguel. No, es que no ha visto al cantante y se lo han inventado todo los mexicanos", ha sentenciado el periodista del matinal de Telecinco.